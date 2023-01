Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Sport allgemein - Action"

"Flug durch den Laubwald", "Lenas Goldritt" und "Fokus" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2022 in der Kategorie "Sport allgemein - Action" ausgezeichnet wurden.

1. Preis: "Flug durch den Laubwald" (Peter Schatz)

"Der Skiflug-Weltcup am 18. März auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf findet quasi im Grünen statt, es gibt null Schnee, dafür aber Sonne. Das bringt mich auf die Idee zu diesem Motiv: Im Wald, etwa 50 Meter entfernt, suche ich mir eine Position am steilen Hang, von wo aus man die Springer gut sieht. Die Sonneneinstrahlung sowie der Waldboden mit dem Herbstlaub und leuchtend grünem Moos erzeugen schöne Bewegungsspuren. Als Stephan Leyhe in der Luft ist, gibt es einen tollen Effekt: Sein Ski reflektiert die Sonne. Diese Komposition aus Springer, Licht und Farben macht den Reiz des Bildes aus."

Peter Schatz, 58, Marktoberdorf, freier Fotograf

2. Preis: "Fokus" (Matthias Hangst) Getty Images

2. Preis: "Fokus" (Matthias Hangst)

"Ich bin gerne beim Kanuslalom - ein schneller, dynamischer Sport. Während der WM auf dem Augsburger Eiskanal habe ich mir am 29. Juli bei der Streckenbegehung Tore ausgesucht, die fotografisch etwas hergeben könnten. 20 bis 25 Meter vom Ufer entfernt verfolge ich, wie die Australierin Noemie Fox in ihrem Vorlauf gerade das Tor durchfahren hat und den Moment fokussiert, wie sie in die nächste Welle reinfährt, um möglichst gut durchzukommen. Das Besondere an diesem Motiv: Es ist das Gegenteil von einem typischen Kanuslalom-Bild. Es verströmt eher Ruhe als Action."

Matthias Hangst, 45, Karlsruhe, Getty Images

3. Preis: "Lenas Goldritt" (Mika Volkmann) Mika Volkmann

3. Preis: "Lenas Goldritt" (Mika Volkmann)

"Bei den Paralympics in Peking findet am 7. März die alpine Super-Kombination statt. Anna-Lena Forster will heute ihr erstes Gold dieser Spiele. Der Super-G lief schlecht, doch im Slalom rast sie in einer tollen Aufholjagd noch zum Sieg. Unglaublich, wie eng sie die Stangen nimmt. Vor dem klaren Hintergrund dieses Bildes liegt der Fokus auf der Aktion, Körperhaltung und Farben kommen gut rüber."

Mika Volkmann, 40, Köln, freier Fotograf