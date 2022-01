Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Sport allgemein - Action"

"Stars zum Anfassen", "Schlammschlacht" und "Volltreffer" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2021 in der Kategorie "Sport allgemein - Action" ausgezeichnet wurden.

"Für Bayer 04 Leverkusen fotografiere ich bei den Talent Days, die der Verein am 19. September veranstaltet. Nachwuchssportler mit Prothesen können heute in die Leichtathletik reinschnuppern. Unterstützt von Johannes Floors, Paralympics-Sieger über 400 Meter. Am Ende des Tages spielen Liana und er aus Spaß noch eine Runde Fangen. Kreuz und quer toben sie durch die Halle, und fast hat sie ihn, als ich die beiden beobachte. Das Bild drückt für mich Dynamik und Lebensfreude aus - es kommt mal nicht auf Leistung an."

Mika Volkmann, 39, Köln, freier Fotograf

2. Preis: "Schlammschlacht" (Mika Volkmann)

"In der Rugby-Bundesliga verabschieden sich die Frauen des RSV Köln am 4. Dezember mit einem 37:3-Heimsieg über den FC St. Pauli in die Winterpause. Es hatte zuvor geregnet, also schwierige Bedingungen für diese actionreiche Sportart. Fotografen dürfen sich im Stadion frei bewegen, ich positioniere mich zwischen den Trainern auf Höhe der Mittellinie. Jetzt heißt es abwarten oder dem Pulk hinterher. Ich bleibe und habe Glück, diese Szene aus nächster Nähe einfangen zu können, das körperbetonte Spiel, den intensiven Kampf um den Ball, die angestrengten Gesichtszüge. Der Matsch betont die martialische Note zusätzlich. Gleichzeitig wirkt das Bild auch durch den symmetrischen Aufbau fast wie gemalt."

Mika Volkmann, 39, Köln, freier Fotograf

3. Preis: "Volltreffer" (Sascha Fromm)

"In Suhl findet am 25. April im Schießsportzentrum eine EM-Qualifikation im Skeet- und Trap-Schießen statt. Am Start ist auch René Wassing. Ich warte ab und fotografiere ihn so, dass ich auch von dem Schuss etwas sehe, diese Wolke aus der Waffe, die für einen kleinen Moment sichtbar wird. Im Hintergrund hängt zufällig ein riesiges Poster. Dadurch ergibt sich ein witziges Motiv, indem Wassing schießt - und der Schütze vom Plakat auf ihn zu zielen scheint. Man muss automatisch schmunzeln."

Sascha Fromm, 54, Riechheim, Thüringer Allgemeine