Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Special Olympics Berlin 2023 und Para-Sport"

"Kleiner Mann ganz groß", "Rolli-Reflexion" und "Furchtlos in die Zukunft" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2023 in der Kategorie "Special Olympics Berlin 2023 und Para-Sport" ausgezeichnet wurden.

1. Preis: "Kleiner Mann ganz groß" (Tom Weller)

"Mir gefällt hier sehr gut, wie sehr sich Niko Kappel über seinen 2. Platz bei der Para-WM in Paris freut. Da wird auch ein kleiner Mann mit 1,41 Metern ganz groß. Denn: Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen- außer im Kugelstoßen."

Tom Weller, 24, Süßen, freier Fotograf

2. Preis: "Rolli-Reflexion" (Matthias Hangst) Matthias Hangst

2. Preis: "Rolli-Reflexion" (Matthias Hangst)

"Ich war im vergangenen Sommer bei den Para Athletics World Championships in Paris. Ein Event, das ich schon lange einmal begleiten wollte. Bei solchen Veranstaltungen geht es immer auch darum, neue und andere Perspektiven zu finden. Hier habe ich eine flache Anzeigentafel im Innenraum entdeckt, die eine metallische Abdeckung hatte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den richtigen Kamerawinkel gefunden hatte, um eine Reflexion der Athleten auf der Laufbahn zu fotografieren. Und dann brauchte es auch noch jede Menge Geduld, bis Bewegung, Farbe und Körperhaltung passten. Somit ist das Bild kein Zufallstreffer, sondern tatsächlich erarbeitet."

Matthias Hangst, 46, Freiburg, Getty Images

3. Preis: "Furchtlos in die Zukunft" (Steffie Wunderl) Steffie Wunderl

3. Preis: "Furchtlos in die Zukunft" (Steffie Wunderl)

"Bei der IWBF U 25 World Championship in Bangkok stand das Spiel Australien gegen Spanien an. Ich wusste, dass die Spanierinnen mit Carmen Hernandez Ros (11 Jahre) den absoluten Youngster des Turniers haben. Im Spiel war sie als Einzige 40 Minuten auf dem Feld. Durch einen Stuhlkontakt wurde sie von der Gegnerin aus dem Stuhl gehebelt, flog spektakulär durch die Luft. Für mich spiegelt das Foto den Ehrgeiz einer jungen Spielerin wider, die nach den ersten internationalen Punkten jagt, aber ohne Furcht und mit viel Talent schon bei den Juniorinnen ganz oben mitspielen will und kann."

Steffie Wunderl, 37, Köln, freie Fotografin