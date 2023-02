Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Nachwuchspreis"

"Sommersport oder Wintersport", "Between the Legs" und "Der doppelte Sprung" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2022 in der Kategorie "Nachwuchspreis" prämiert wurden.

1. Preis: "Sommersport oder Wintersport" (Kevin Voigt) Kevin Voigt / VOIGT