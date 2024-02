Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Amateur- und Jugendfußball"

"Zaungäste", "Rasenpflege" und "Sieger-Pool-Party" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2023 in der Kategorie "Amateur- und Jugendfußball" prämiert wurden.

1. Preis: "Zaungäste" (Jürgen Fromme)

"Der Spieler, Marcel Fliedner vom SV Töttelstädt, hebt den Arm, um anzuzeigen, welche Variante des Eckballs ausgeführt wird. Das ist immer so, egal ob das der Greifswalder Fußball ist, die Bundesliga oder eine WM. Das Schöne sind die drei Zuschauer, die von oben teilweise exzessiv geklatscht haben auf ihrer Terrasse. Solche Szenen gibt es nur im kleinen Fußball, bei den Amateuren. Töttelstädt unterlag dem SV Empor Erfurt II am 16. Spieltag der 1. Kreisklasse in der Saison 2022/23 mit 2:4. Auf dem Sportplatz waren 35 Zuschauer."

Sascha Fromm, 56, Riechheim, Thüringer Allgemeine

2. Preis: "Rasenpflege" (Moritz Müller) Moritz Müller

2. Preis: "Rasenpflege" (Moritz Müller)

"Das Motiv wurde auf der Platzanlage des BV 04 Düsseldorf geschossen. Hier findet alljährlich zu Ostern die U-19-Champions-Trophy statt, bei der ich Turnierfotograf bin. Nachdem das letzte Spiel gespielt und ich dabei war, meine Sachen zu packen, habe ich gesehen, wie Vater und Sohn den Rasen liebevoll herrichten. Dieses Jahr steht das Turnier auf der Kippe, und alle Beteiligten hoffen, dass sich noch genug Sponsoren finden, um das 60. Turnierjubiläum gebührend zu zelebrieren."

Moritz Müller, 42, Düsseldorf, freier Fotograf

3. Preis: "Sieger-Pool-Party" (Herbert Rudel) Herbert Rudel

3. Preis: "Sieger-Pool-Party" (Herbert Rudel)

"Der 1:0-Sieg beim TSV Öttlingen beschert den Kickern vom FV Plochingen II den Aufstieg in die Kreisliga A. Der Jubel danach kannte keine Grenzen - nach dem Schlusspfiff musste ein Planschbecken neben dem Platz für eine ausgelassene Meisterfeier herhalten."

Herbert Rudel, 73, Stuttgart, Pressefoto Rudel