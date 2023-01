Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Amateur- und Jugendfußball"

"Abschied vom Ehrenamt", "Schattenspiel in Witzleben" und "Elfmeterkrimi" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2022 in der Kategorie "Amateur- und Jugendfußball" prämiert wurden.

1. Preis: "Abschied vom Ehrenamt" (Jürgen Fromme)

"Der Vorstand der DJK SF Dülmen hatte mich gebeten, am 22. Juni zum Training der U 6 zu kommen, um Bilder von Werner Feugmann zu machen. Der 73-Jährige soll nach 36 Jahren im Ehrenamt gebührend verabschiedet werden. Nichts ahnend, leitet der Senior seine letzte Übungseinheit. Anschließend bilden die Mini-Kicker ein Spalier, klatschen mit leuchtenden Augen Beifall und lassen ihren gerührten Coach hochleben. "

Jürgen Fromme, 56, Dülmen, firo-sportphoto

2. Preis: "Schattenspiel in Witzleben" (Sascha Fromm) Sascha Fromm

2. Preis: "Schattenspiel in Witzleben" (Sascha Fromm)

"Wenn ich Zeit habe, gehe ich sehr gerne zum Amateurfußball. So auch am 19. November. Die SV GW Witzleben empfängt in der 1. Kreisklasse West den TSV Langewiesen II - und gewinnt 6:0. Je länger das Spiel dauert, umso tiefer steht die Sonne und taucht die Szenerie in ein warmes Licht - trotz eisiger Temperaturen. Kurz vor Schluss entsteht dieses kuriose Motiv: Die Teams erwarten den Einwurf eines Langewieseners. Doch der steht so weit rechts auf dem Feld, dass er hier nur als Schatten an der Hauswand des direkt angrenzenden Betriebes zu erkennen ist."

Sascha Fromm, 55, Riechheim, Thüringer Allgemeine

3. Preis: "Elfmeterkrimi" (Moritz Müller) MoMue

3. Preis: "Elfmeterkrimi" (Moritz Müller)

"Nach einem Freundschaftsspiel der U-11-Mannschaften des PSV Düsseldorf und des MSV Duisburg am 23. Januar findet - in dieser Altersklasse durchaus üblich - noch ein Elfmeterschießen statt. Es ist eine kleine Motivationsspritze, vielleicht noch mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Irgendwann ist der MSV-Torhüter dran. Ich sehe aus meiner Position schräg hinter dem Tor, wie seine Mitspieler Feuer und Flamme sind, während sie den Schützen unterstützen. Dieser Zusammenhalt der Jungs macht für mich den Charakter des Bildes aus."

Moritz Müller, 42, Düsseldorf, freier Fotograf