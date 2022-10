Sportdirektor Schröder verlässt Schalke mit sofortiger Wirkung

Rouven Schröder ist nicht länger Sportdirektor des FC Schalke 04. Er verlässt das Bundesliga-Schlusslicht "aus persönlichen Gründen".

Täglich warten die Schalke-Fans gerade auf die Bekanntgabe einer wichtigen Personalie, doch mit dieser hatte wohl keiner von ihnen gerechnet: Statt die Verpflichtung eines neuen Trainers zu vermelden, erklärte der Tabellenletzte der Bundesliga am Mittwoch, dass Sportdirektor Rouven Schröder den Klub mit sofortiger Wirkung verlasse.

Demnach hatte Schröder den Vorstand darüber informiert, "aus persönlichen Gründen" schon vor Ablauf seines Vertrags gehen zu wollen. Diesem Wunsch seien Dr. Bernd Schröder, Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel nachgekommen. Damit stehen die Schalker aktuell ohne Cheftrainer und Sportdirektor da.

"Ohne Schröders Arbeit würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben"

Die Verantwortlichen verlieren indes nur warme Worte über Schröder. "Rouven hat sich Verdienste um den Klub erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden", wird Knäbel in der Mitteilung zitiert. "Ich sage es ganz deutlich: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker."

Die Königsblauen bezeichnen Schröder als "Architekt der Aufstiegsmannschaft", der "den größten Kaderumbau der Vereinsgeschichte verantwortet" habe. Der 47-Jährige hatte sein Amt nach dem Abstieg im Sommer 2021 übernommen - ein Jahr später waren die Schalker wieder erstklassig.

"Niemand hatte es Schalke 04 ernsthaft zugetraut, nach nur einem Jahr wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Diese einmalige Erfolgsgeschichte unter finanziell maximal herausfordernden Umständen wird für immer bleiben. Gerne wären wir den eingeschlagenen Weg mit Rouven weitergegangen, sind seinem persönlichen Wunsch dennoch nachgekommen", betont Vorstandschef Schröder.

Vorerst übernimmt Knäbel mit seinem Team Schröders Aufgaben

"Mir ist die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, alles andere als leichtgefallen", sagt Schröder, dessen Vertrag dem Vernehmen nach noch bis 2024 gültig war. "Gemeinsam haben wir 18 höchst intensive Monate erlebt. Ich bin dem Vorstand und allen Mitarbeitern sehr dankbar für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit. Insbesondere die Wochen rund um den Aufstieg werde ich niemals vergessen."

Er wünsche Mitarbeitern und Fans "nur das Beste für die Zukunft und drücke die Daumen, dass der Klassenerhalt am Ende der Saison gelingt", so Schröder weiter. Nach Klubangaben übernimmt "bis auf Weiteres" Knäbel mit seinem Team Schröders Aufgaben.