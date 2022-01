Sportdirektor Rebbe: "Wir sind für Spieler eine schöne Braut"

Geht es nach Sportdirektor Olaf Rebbe, verändert sich der Kader des 1. FC Nürnberg in der Winterpause nicht. Eine Ausnahme gibt es dann aber doch: FCN-Talent Linus Rosenlöcher soll woanders Spielpraxis sammeln.

Während die Spieler des FCN ihre erste Doppeleinheit im neuen Jahr absolvieren, bekräftigt Sportdirektor Olaf Rebbe das Nein der Franken zu Wintertransfertätigkeiten: "Unser Vertrauen in den Kader ist groß. Zudem sind wir zuversichtlich, dass sich die Mannschaft weiter steigern wird."

Ein Nein, das aber zugleich auch Ausnahmen zulässt. Linus Rosenlöcher steht kurz vor einer Ausleihe zum ambitionierten dänischen Zweitligisten Esbjerg fB, bei dem Rafael van der Vaart als Co-Trainer arbeitet. Laut Rebbe hat sich Esbjerg sehr um den pfeilschnellen linken Außenbahnspieler bemüht, der in der vergangenen Winterpause den Sprung von der U 21 in den Profikader schaffte, und es in der 2. Liga bei seinen fünf Kurzeinsätzen auf ein Tor brachte. In dieser Saison jedoch stand der zu Trainingsstart als Geheimtipp gehandelte 21-Jährige kein einziges Mal im Spieltagskader und spielte ausschließlich in der Regionalliga bei der U 21. Ein Umstand, den der FCN aber nicht unbedingt als Malus für das Eigengewächs ansieht. "Von einer Stagnation kann man nicht sprechen, unsere Mannschaft ist einfach stärker und somit auch die Konkurrenzsituation härter geworden", führt Rebbe aus.

Rosenlöcher weiter "ein interessanter Spieler"

Abgeschrieben hat der FCN Rosenlöcher deswegen nicht, das Gegenteil ist der Fall, "er ist unverändert ein interessanter Spieler für uns", betonte beim gestrigen Trainingsauftakt Coach Robert Klauß. Deswegen ist es dem Verein laut Rebbe auch wichtig, "die Hand weiter auf ihm zu haben". In Esbjerg soll der in München geborene und in Nürnberg aufgewachsene Rosenlöcher nun die Spielpraxis erhalten, die ihm im Zweitligateam des Club aller Voraussicht nach verwehrt geblieben wäre. Die Leihe läuft zunächst bis zum Sommer, ob sie dann verlängert wird, oder der Linksfuß zum FCN zurückkehrt, ist offen. Weitere Ausleihen junger Spieler schließt Rebbe zwar nicht aus, zugleich aber betont er, dass sich momentan nichts anbahne.

Mit Sörensen und Handwerker im "Austausch"

Apropos anbahnen: Zu den angestrebten Vertragsverlängerungen mir Innenverteidiger Asger Sörensen und Linksverteidiger Tim Handwerker möchte und kann der Sportdirektor keinen Trend nennen. "Wir sind in gutem, vertraulichem Austausch", so Rebbe vor den nächsten, in diesem Monat stattfindenden Gesprächsrunden. "Wir würden uns sehr freuen, wenn beide den Weg mit uns weitergehen." Das mögliche Szenario, dass sich beide anders entscheiden, ist keins, das Rebbe großes Kopfzerbrechen bereitet: "Wir sind mittlerweile so stabil geworden, dass uns dies nicht umwerfen würde. Sollte dies eintreten, was ich nicht hoffe, wäre das ein klarer Arbeitsauftrag für uns. Wir müssten dann für mindestens gleichwertigen Ersatz sorgen." Generell macht sich Rebbe keine Sorgen, was mit Blick auf Vertragsgespräche die Attraktivität des FCN anbelangt: "Wir sind für Spieler eine schöne Braut."