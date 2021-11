Sportdirektor Edwards verlässt Liverpool - Nachfolger steht schon fest

Sportdirektor Michael Edwards wird den FC Liverpool am Saisonende verlassen. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.

Erfolgreiches Duo in der Vergangenheit: Michael Edwards (li.) und Jürgen Klopp. Liverpool FC via Getty Images

In einem offenen Brief auf der LFC-Website machte der 42 Jahre alte Edwards seinen Abgang am Mittwoch publik. Medienberichte rund um den Abgang hatte es bereits in den vergangenen Wochen gegeben. "Ich habe mein letztes Sommer-Transferfenster als Liverpools Sportdirektor hinter mir", schrieb Edwards in einem ausführlichen Text.

2011 war er zunächst als Chefanalyst von den Tottenham Hotspur an die Mersey gewechselt, seit 2016 war er Sportdirektor. "Ich habe immer geplant, meine Zeit im Klub bei maximal zehn Jahren zu belassen", schrieb Edwards. "Ich habe es geliebt, hier zu arbeiten, aber ich glaube an Veränderung. Ich glaube, dass sie gut für einen Menschen ist", begründete er seinen Schritt. Zuletzt waren Gerüchte um ein Engagement von Edwards bei RB Leipzig aufgetaucht, die Oliver Mintzlaff, Vorstandsvorsitzender bei den Sachsen, aber entschieden dementiert hatte.

Ward übernimmt für Edwards

Der Klub bedankte sich in einem Statement bei Edwards, der mit seinem Team eine "ausschlaggebende Rolle" für die jüngsten Erfolge der Reds gespielt habe. "Er war eine Konstante während meiner Zeit beim LFC, sein Beitrag zu unserem Erfolg ist für jeden klar ersichtlich", wurde Chefcoach Jürgen Klopp zitiert.

Edwards' Nachfolger in Liverpool steht indessen schon fest. Julian Ward wird ab der kommenden Saison die vakant gewordene Stelle übernehmen. Der 40-Jährige war bislang Edwards' Assistent.