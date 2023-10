Sportclub-Kapitän Dimov nach schweren Kopfverletzungen ins künstliche Koma versetzt

Wiener-Sportclub-Kapitän Philip Dimov musste nach schweren Kopfverletzungen infolge eines Zusammenpralls im Spiel gegen TWL Elektra ins künstliche Koma versetzt werden. Die Partie in der Regionalliga Ost wurde daraufhin abgebrochen.

Sportclub-Kapitän Philip Dimov ist aufgrund von schweren Kopfverletzungen infolge eines Zusammenpralls mit einem Gegenspieler ins künstliche Koma versetzt worden. Das gab der Regionalligist aus Wien bekannt. Der 33-jährige Abwehrspieler hatte am Samstag aufgrund des Vorfalls im Auswärtsmatch gegen TWL Elektra notärztlich versorgt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

"Unser langjähriger Kapitän Philip Dimov erlitt heute während des Meisterschaftsspiels bei TWL Elektra schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Ersten Hilfe mit dem Hubschrauber zur Weiterversorgung ins Spital gebracht. Philip befindet sich aktuell im künstlichen Koma und ist in den besten medizinischen Händen. Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine genaueren Angaben zum Gesundheitszustand Philips machen werden. Gleichzeitig appellieren wir an alle, die Privatsphäre der Familie, Spieler und Wegbegleiter zu respektieren", schreibt der Wiener Regionalligist auf seinen "Social-Media-Kanälen".