Sportchef Zimmer verlässt Energie Cottbus im Sommer

Der FC Energie verliert seinen Sportlichen Leiter. Maximilian Zimmer (29) verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht.

Die Cottbuser hatten die Personalnews während des Landespokalspiels am Samstag vermeldet. In der Vereinsmitteilung, in der Zimmer erklärte, den nächsten Karriereschritt gehen zu wollen, gab es zwar die üblichen Dankesworte von beiden Seiten. Doch dass der Sportchef am Wochenende nicht mehr auf seinem Platz neben Trainer Claus-Dieter Wollitz saß, warf Fragen auf.

Der Coach erklärte: "Der Abschied ist eine Entscheidung von Maxi. Er war zum Schluss mit der einen oder anderen Sache nicht mehr zufrieden."

Seit der Transferperiode im Januar, in der mit Joshua Bitter ein Außenverteidiger, aber nicht wie gewünscht auch ein Stürmer verpflichtet werden konnte, waren zwar Unstimmigkeiten zu spüren. Dennoch kommt der Abschied überraschend - und trübt die Pokal-Freude etwas.

Die Erleichterung über den Einzug ins Finale des Landespokals ist aber natürlich groß. Nach dem 2:0 gegen Titelverteidiger SV Babelsberg kommt es am 21. Mai zum Lausitzer Traumfinale gegen den Ortsnachbarn VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd). Der Sieger zieht in den DFB-Pokal ein.