Sport1 überträgt Frauen-Nationalmannschaft live

Das Heimspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei wird live im Free-TV übertragen: Sport1 zeigt das Match am 03. März ab 18:00 Uhr mit Kommentator Uwe Semrau live aus Düsseldorf.

In der Partie geht es um wichtige Punkte in der Gruppe mit der Slowakei, der Ukraine und Israel in der EM-Qualifikation. Das Auftaktspiel gegen die Ukraine gewannen die deutschen Handballerinnen mit 31:24, die Slowakinnen verloren gegen die Ukraine mit 20:25. Bereits drei Tage zuvor tritt die DHB-Auswahl zum Hinspiel in Sala in der Slowakei an.

Bundestrainer Markus Gaugisch, der unlängst sein Aufgebot für die beiden Spiele bekannt gab, freut sich auf die Aufgabe vor heimischer Kulisse in der EM-Qualifikation. "Wir wollen auch in Düsseldorf wieder mit unserer Art Handball begeistern und hoffen, wie in den vergangenen Heim-Länderspielen auch, auf eine volle Arena mit einer großartigen Unterstützung von den Rängen", sagt Gaugisch.

Die Europameisterschaft 2024 der Frauen findet vom 28. November bis zum 15. Dezember 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz statt, es qualifizieren sich die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe und die vier besten Gruppendritten.