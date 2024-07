Sport-Union Neckarsulm verstärkt Coaching-Stab

Zum Start in die neue Saison der Handball Bundesliga Frauen verstärkt die Sport-Union Neckarsulm das Team mit einer Torwart-Trainerin. Diese kennt die Bundesliga seit vielen Jahren.

Die ehemalige slowenische Nationaltorhüterin Branka Zec wird sich nach dem Abgang von Oliver Rieth ab sofort hauptsächlich um das Torhüterinnen-Trio um Lena Ivancok, Johanna Fossum und Aleksandra Orowicz kümmern.

"Nach dem Abgang von Oli Rieth war es für uns sehr wichtig, noch jemanden zu finden, der spezifisch mit den Torhüterinnen arbeitet und deswegen bin ich sehr froh, dass wir Branka für uns gewinnen konnten", erläutert SUN-Coach Thomas Zeitz die Personalentscheidung.

"Ich habe nach meinem Karriereende erst einmal ein Jahr Pause vom Leistungssport gemacht aber der Kontakt zu Thomas Zeitz ist auch während dieser Zeit nie wirklich abgebrochen. Ich wusste nach meiner Karriere zunächst nicht, wie ich den Handball mit meinem Beruf kombinieren kann und ich bekomme in Neckarsulm beides sehr gut unter einen Hut", erklärt Branka Zac in einer Vereinsmitteilung.

Zehn Jahre Bundesligaerfahrung

Zehn Jahre war Branka Zec als aktive Torhüterin in der 1. und 2. Handball Bundesliga Frauen aktiv und ist in Deutschland sowie dem Süden der Republik mittlerweile heimisch geworden. Über die Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern (2013-16), den TSV Bayer 04 Leverkusen und Frisch Auf Göppingen (2018-20) führte sie ihr Weg zum damaligen Zweitligisten VfL Waiblingen, bei dem sie kurze Zeit später auch auf den aktuellen SUN-Cheftrainer Thomas Zeitz traf. Beide stiegen gemeinsam in die Bundesliga auf, konnten die Klasse damals aber nicht halten.

"Mir hat der Handball und das Umfeld zuletzt sehr gefehlt. Ich freue mich daher, dass ich mit der Sport-Union den richtigen Verein gefunden habe und ich wieder im Leistungssport arbeiten kann. Ich habe auch einige Angebote abgesagt aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Thomas Zeitz und mir hat auch die Zukunftsplanung des Vereins sehr zugesagt", so Zec, die aktuell im Raum Göppingen eine knapp zehnköpfige Gruppe aus Nachwuchstalenten mit individuellen Einheiten trainiert.

Neckarsulm-Trio "sehr unterschiedliche Typen"

"Unsere drei Torhüterinnen sind sehr unterschiedliche Typen und das macht die Aufgabe in Neckarsulm besonders spannend beziehungsweise ist eine interessante Herausforderung. Ich kenne Lena Ivancok bereits etwas durch die Nationalmannschaft aber alle drei haben sehr viel Potenzial. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit unserem Trio, meinen Trainerkollegen und dem gesamten Verein", blickt Zec auf die neue Herausforderung.

"Sie passt menschlich sehr gut in die Mannschaft sowie auch in das Trainerteam und bringt durch ihre hochklassige Karriere mit vielen Länderspielen auch entsprechend reichlich an Erfahrung mit, die unseren Mädels viel bringen wird", ist Zeitz überzeugt, dass sie "auch uns Trainern noch viel Input geben wird".

Für ihr Heimatland Slowenien hat Branka Zec in mehr als 80 Länderspielen reichlich reichlich internationale Erfahrungen sammeln können und nahm unter anderem an vier Europa- sowie einer Weltmeisterschaft teil. Bei der Sport-Union wird Zec zweimal pro Woche intensiv mit den Torhüterinnen trainieren und das Team auch nach Absprache auf der Bank unterstützen.