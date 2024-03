Sport-Union Neckarsulm verpflichtet norwegische Rückraumspielerin

Nach dem Wechsel der norwegischen Torhüterin Johanna Fossum in die Handball Bundesliga Frauen hat der Erstligist auch eine Rückraumspielerin verpflichtet. Diese ist flexibel einsetzbar.

Die Norwegerin Angunn Gudmestad schließt sich zur kommenden Saison der Sport-Union Neckarsulm an und hat einen Vertrag für die beiden kommenden Spielzeiten unterschrieben. Die 22-Jährige kommt von Aker Topphandball nach Neckarsulm und soll künftig mit der Nummer sieben im Trikot der Sport-Union auflaufen. Für Gudmestad, die flexibel auf allen drei Rückraum-Positionen eingesetzt werden kann, ist es die erste Station im Ausland.

"Im Zuge der Verpflichtung von Johanna Fossum hat sich für uns auch die Möglichkeit ergeben, mit Angunn Gudmestad eine norwegische Rückraumspielerin zu verpflichten. Ich habe sie mir intensiv angeschaut, beide Spielerinnen waren gemeinsam in Neckarsulm, um sich den Verein sowie die Umgebung anzuschauen und wir haben uns persönlich kennenlernen können", erklärte Cheftrainer Thomas Zeitz.

"Angunn ist eine sehr offene und kommunikative Person, die sehr positiv aufgetreten ist", führte er weiter aus: "Sie ist eine Rückraumspielerin, die in Norwegen top ausgebildet worden ist und auf allen drei Positionen im Rückraum zu Hause ist, wobei halblinks am ehesten ihr Kerngeschäft ist. Aber sie hat die Qualität um auf allen drei Positionen spielen zu können und hat einfach diese typisch skandinavische Art, Handball zu spielen, in sich. Sie kommt mit viel Tempo, mit Finesse und wir können uns freuen, dass Angunn unser Team mit ihrer Qualität und Erfahrung absolut verstärken wird."

"Zeigt, dass etwas Neues entstehen soll"

Angunn Gudmestad geht aktuell für Aker Topphandball in der REMA 1000-ligaen auf Torejagd und hat bisher in 25 Spielen insgesamt 84 Tore sowie 83 Assists erzielen können. Damit ist sie die zweitbeste Torschützin im Team und hat zudem die meisten Feldtore für Aker erzielen können. Wie SUN-Neuzugang Johanna Fossum kommt auch Angunn Gudmestad aus Stavanger, weshalb sich die beiden bereits gut kennen und bei der Sport-Union wieder zusammen in einem Team spielen werden.

Zeitz führte aus: "Sie soll dementsprechend auch eine führende Rolle bei uns einnehmen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. In Kombi mit Johanna Fossum hat es den positiven Nebeneffekt, dass keine von den beiden zum ersten Mal alleine aus Norwegen in das Ausland wechseln wird."

"Und der Wechsel zeigt uns auch, dass nicht nur Spielerinnen hier in der Region sowie in der HBF sehen, dass in Neckarsulm etwas Neues entstehen soll und gut gearbeitet wird. Sondern eben auch, dass wir zwei gute Spielerinnen aus Norwegen dafür begeistern und davon überzeugen konnten, den Weg nach Neckarsulm zu gehen. Somit sind wir in der Kaderplanung einen großen Schritt weiter, suchen aktuell nur noch auf ein oder zwei Positionen nach möglichen Verstärkungen und können uns denke ich wirklich auf das Team in der neuen Saison freuen.", schloss Cheftrainer Thomas Zeitz.

"Kann es kaum erwarten"

"Ich habe mich für einen Wechsel nach Neckarsulm entschieden, da ich bereit bin für etwas Neues und mich dieser Herausforderung im Ausland stellen möchte", erklärte Angunn Gudmestad: "Ich will in Zukunft bei einem Club spielen, bei dem ich überzeugt bin, dass ich mich entwickeln und die nächsten Schritte machen kann. Das Gesamtpaket vom Club mit guten Trainingsbedingungen und einem professionellen Umfeld in Neckarsulm haben mich davon überzeugt."

"Ich habe während meinem Besuch und den Gesprächen mit Thomas Zeitz einen sehr guten Eindruck bekommen und denke, dass ich hier gemeinsam mit dem Verein wachsen kann. Dabei möchte ich dem Team weiterhelfen und mich selbst beweisen, dass ich in der Zukunft eine konstante Spielerin im Team sein werden. Wir müssen gemeinsam erreichen, eine hohe Trainingsqualität zu schaffen um sich gegenseitig herauszufordern und als Team zusammenzuwachsen", führte die Norwegerin weiter aus.

Sie schloss: "Ich glaube, dass wir dadurch einen guten Zusammenhalt bekommen und als Team jedem Gegner in der Liga Punkte abnehmen können. Mit dem Wechsel nach Deutschland freue ich mich auch, eine neue Kultur auf und neben dem Handballfeld kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, meine Mitspielerinnen richtig kennenzulernen, die Stimmung bei unseren Heimspielen zu erleben und auch die deutsche Sprache zu lernen."