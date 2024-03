Sport-Union Neckarsulm verpflichtet eine der zehn besten Torhüterinnen der 2. Bundesliga

Aleksandra Orowicz wechselt zur kommenden Saison zur Sport-Union Neckarsulm und verstärkt das Team von Cheftrainer Thomas Zeitz. Die Torhüterin kommt von der SG 09 Kirchhof aus der 2. Bundesliga zur Sport-Union und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 unterschrieben.

"Ich empfinde Thomas Zeitz als sehr positiv und auch seine Herangehensweise an die Zusammenstellung einer neuen Mannschaft für die kommende Saison. Nach dem Probetraining hatte ich das Gefühl, dass ich gerne Teil dieses Vereins sein möchte, weil mir die hohe und bewusste Qualität des Trainings gefallen hat und ich glaube daran, dass es mir in meiner weiteren Entwicklung gut tun wird", sagt die 27-Jährige über ihren Wechsel nach Neckarsulm.

Aleksandra Orowicz ist 1996 im polnischen Stettin geboren und durchlief nach ihrer handballerischen Ausbildung insgesamt drei Stationen (Pogon Baltica Stettin, Korona Kielce & EB Start Elblag) in ihrem Heimatland, bevor ihre Reise 2020 zum spanischen Club Cicar San Jose Obrero Lanzarote führte. Ein Jahr später ging es für sie zum ersten Mal nach Deutschland zur SG 09 Kirchhof, mit der sie in der vergangenen Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern konnte. Dort ist sie aktuell mit 149 Paraden unter den zehn besten Torhüterinnen und damit ein wichtiger Rückhalt für ihr Team.

In einem Probetraining hat die Torhüterin einen sehr guten Eindruck hinterlassen und Thomas Zeitz auch mit ihrer sympathischen und ehrgeizigen Persönlichkeit überzeugt: "Ich hatte letztes Jahr schon einmal Kontakt zu ihr, aber da waren wir bereits mit drei Torhüterinnen gut besetzt. Mir hat von Beginn an ihre positive und verrückte Art gefallen, vor allem in ihrem Torwartspiel und auch in ihrer Persönlichkeit. Sie ist ein Mensch, der immer Vollgas gibt und zeigt das auf dem Feld wie neben dem Feld auch nach außen."

"Als sie bei uns im Training war und das auch nochmal bestätigt hat, war für mich klar, dass sie eine ideale Spielerin ist, um unseren Kader für nächste Saison zu verstärken. Sie ist trotzdem sehr geerdet und sie wird unserer Mannschaft viel geben, sportlich wie auch von der Persönlichkeit her. Ich freue mich daher sehr auf die Zusammenarbeit und ihren Input, den sie uns mit Sicherheit geben wird", zieht der Neckarsulm-Trainer als Fazit.