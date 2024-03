Sport-Union Neckarsulm stellt sich im Tor neu auf

Die Sport-Union Neckarsulm stellt sich zur kommenden Saison im Tor neu auf. Der Frauen-Bundesligist plant dabei u.a. mit drei Torhüterinnen.

Die Sport-Union Neckarsulm geht mit einem Torhüterinnen-Trio in die kommende Saison und kann mit Johanna Fossum einen Ersatz für Valentyna Salamakha präsentieren. Die 37-Jährige hat sich nach zwei Jahren im Trikot der Sport-Union dazu entschieden, ihre Karriere zu beenden.

Mit der norwegischen Torhüterin Johanna Fossum kommt ein junges Talent von Sola HK zur Sport-Union und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben. Bei Sola HK spielt Fossum aktuell in ihrer norwegischen Heimat Stavanger und ist beim etablierten Verein in der REMA 1000-ligaen ebenfalls Teil eines Trios.

Zeitz: "Hohes Maß an Qualität"

"Wir sind sehr froh, mit Johanna Fossum die dritte Torhüterin in unserem Trio präsentieren zu können. Mit ihr konnten wir eine sehr talentierte Spielerin verpflichten, die in Norwegen eine gute Ausbildung genossen hat. Auch in ihren jungen Jahren hat sie schon ein hohes Maß an Qualität und ist vom Typ her eine Torhüterin, die aktiv ist und mitspielen möchte", so Cheftrainer Thomas Zeitz.

"Wir haben mit ihr, Lena Ivancok und Aleksandra Orowicz drei unterschiedliche Spielerinnen im Kader, die alle drei das Potenzial haben um uns weiterzubringen. Außerdem ist Johanna auch persönlich eine absolute Bereicherung und ein super positiver sowie fröhlicher Mensch." Zeitz betont: "Sie war bei ihrem Besuch überzeugt, dass wir gemeinsam etwas Langfristiges in Neckarsulm aufbauen können. Dementsprechend freue ich mich, dass wir mit ihr nun einen skandinavischen Einfluss im Team bekommen und sie sich für uns entschieden hat."

Mit Sola konnte die 21-jährige Fossum bereits erste internationale Erfahrung in der European League sammeln. Dazu hat sie mit den norwegischen U-Nationalmannschaften mehrere Turniere bestritten und wurde 2022 im slowenischen Celje U20-Weltmeisterin. Mit dem Wechsel zur Sport-Union wagt Johanna Fossum erstmals den Schritt in das Ausland und möchte an den bevorstehenden Aufgaben in der Handball Bundesliga Frauen wachsen.

"Ich habe mich für den Wechsel nach Neckarsulm entschieden, um mich als Torhüterin weiterentwickeln zu können. Der Club arbeitet sehr professionell und ich möchte beim spannenden Projekt rund um Thomas Zeitz als Trainer einen wichtigen Teil in den kommenden Jahren dazu beitragen", so Johanna Fossum.

Die Norwegerin erklärt: "Der Wechsel nach Deutschland bietet mir spannende Möglichkeiten und Herausforderungen, die mich für meine Zukunft weiterbringen werden. Dazu kann ich ein neues Land sowie eine neue Sprache entdecken und ich möchte in einer starken Liga so gut wie möglich performen. Ich denke, wir haben in Neckarsulm ein gutes Team für die neue Saison zusammen, das gemeinsam höhere Ziele erreichen kann."

Salamakha hört auf

Salamakha feierte bei der SG BBM Bietigheim unter anderem zweimal die deutsche Meisterschaft sowie einen Pokalsieg. 2022 wechselte sie zur Sport-Union Neckarsulm und bildet aktuell unter der Leitung von Oliver Rieth gemeinsam mit Lena Ivancok das Torhüterinnen-Duo in der Handball Bundesliga Frauen.

„Handball war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Ich habe diesen Moment lange aufgeschoben, aber jetzt bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass dies die richtige Entscheidung ist", sagt Salamakha zu ihrer Entscheidung, die Handball-Schuhe an den Nagel zu hängen.