Sport-Union Neckarsulm präsentiert neuen Co-Trainer

Nach einem wahnsinnigen Endspurt und dem gerade so geschafften Klassenerhalt verkündet Neckarsulm nach und nach Neuzugänge für die neue Saison in der ersten Liga. Nun hat der Verein seinen neuen Co-Trainer präsentiert.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wird Gernot Drossel zukünftig als Co-Trainer an der Seite von Thomas Zeitz agieren. "Wir freuen uns sehr, dass sich Gernot Drossel unserem Verein anschließen wird und wir uns damit auch auf der Trainerposition neben Thomas Zeitz weiter verstärken können. Er hat in den vergangenen Jahren mit seiner Arbeit in der Schweiz viele Erfahrungen sammeln können und soll dies gemeinsam mit Thomas und seinem gesamten Trainerteam an unsere Spielerinnen weiter geben", so Rolf Härdtner, Vorstandsvorsitzender der Sport-Union.

Traum erfüllt

Nach mehr als zehn Jahren bei GC Amicitia Zürich zieht Drossel aus der Schweiz nach Deutschland. "Die neue Position in Neckarsulm ist für mich vor allem die Erfüllung eines gelebten Traumes. Ich habe schon immer als Ziel ausgegeben, dass ich irgendwann in meiner Karriere in der Bundesliga arbeiten möchte und bin sehr stolz, dass ich das ab sofort im Team der Sport-Union machen darf", freut sich Gernot Drossel.

Er ergänzt: "Meine Besuche in Neckarsulm, die Gespräche mit der Club-Leitung aber auch der Umgang im Training haben mich dazu von diesem Schritt überzeugt. Natürlich hat das Team, das in Deutschland eben zu einem großen Teil aus Profis besteht, noch einmal ein ganz anderes Niveau als wir es in der Schweiz haben. Ich habe einfach Bock den eingeschlagenen Weg in Neckarsulm mit Thomas und unserem Team weiter zu gestalten und freue mich auf diese Aufgabe", so der 53-Jährige.

"Ein Upgrade" an der Seitenlinie

"Ich glaube, dass Gernot Drossel uns allen in seiner Rolle als Co-Trainer sehr weiterhelfen wird. Wir bekommen mit ihm auch an der Seitenlinie nochmal ein Upgrade und eine Person mehr im Team, die mit seiner fachlichen Kompetenz beraten kann. Er deckt nicht nur die sportliche sondern auch die menschliche Komponente voll ab und für mich ist es natürlich fantastisch, diese Unterstützung künftig zu haben", sagt Cheftrainer Thomas Zeitz über seinen neuen Kollegen, den er bereits seit mehreren Jahren durch den Handball kennt.

Er fügt hinzu: "Ich glaube der Verein setzt mit dieser Verpflichtung auch ein Zeichen und kann von seiner Erfahrung, die in den letzten zehn Jahren in Zürich gemacht hat, sehr profitieren. Gernot hat seine eigene Art und er ist sehr kritisch, was ich allerdings sehr positiv finde da man auch genau diesen kritischen Austausch innerhalb einer Mannschaft braucht. Trotzdem ist er menschlich 1A und wird bei uns voll rein passen, davon bin ich überzeugt."

Gernot Drossel arbeitete zuletzt mehr als zehn Jahre für GC Amicitia Zürich, deren Frauen-Mannschaft in der höchsten Schweizer Liga spielt. In Zürich war Drossel in mehreren Ämtern aktiv und als sportliche Leitung im Jugendbereich vor allem für den Nachwuchs verantwortlich.