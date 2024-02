Sport-Union Neckarsulm muss Rechtsaußen ziehen lassen

Mit Amber Verbraeken verliert die Sport-Union Neckarsulm im kommenden Sommer eine weitere Spielerin aus dem Kader. Die niederländische Rechtsaußen nimmt eine neue Herausforderung in ihrer Karriere an und wechselt innerhalb der Handball Bundesliga Frauen zur HSG Blomberg-Lippe.

Die Rechtsaußen-Spielerin wird in der kommenden Saison für den Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe auflaufen. Der Sportfotograf

"Es war eine schwere Entscheidung, weil es mir hier in Neckarsulm wirklich viel Spaß macht und ich in den beiden Jahren bei der Sport-Union viel lernen konnte. Ich bin eine ambitionierte Spielerin und habe mich dennoch nun dazu entschieden, in der kommenden Saison nach Blomberg wechseln zu werden. Ich bekomme dort hoffentlich die Chance, künftig international spielen zu können und mir damit einen Traum zu erfüllen", erklärt Verbraeken ihre Entscheidung.

Amber Verbraeken war 2022 als U20-Nationalspielerin der Niederlande zur Sport-Union Neckarsulm gewechselt und ist an der Akademie in Papendal ausgebildet worden. Zuvor hatte Verbraeken für Quintus Handball in der Eredivisie gespielt und sich dort bereits gut präsentiert.

In den vergangenen beiden Jahren in Neckarsulm hat sich die 21-Jährige mittlerweile statistisch gesehen zur besten Rechtsaußen der Liga entwickelt und führt die interne Torschützinnenliste der Sport-Union mit 80 Toren aktuell knapp vor Nina Engel an, die zur HSG Bensheim/Auerbach ziehen wird.

Zeitz: "Einfach schwer mithalten zu können"

Cheftrainer Thomas Zeitz hätte Verbraeken dementsprechend gerne ein weiteres Jahr an die Sport-Union gebunden, kann die Entscheidung der Rechtsaußen dennoch verstehen: "Es ist schade, dass Amber Verbraeken uns verlassen wird. Wir hätten sie sehr gerne behalten, aber wir müssen auch dem Rechnung tragen, dass Amber aktuell die torgefährlichste Rechtsaußen der Liga ist und sie bei uns nochmal einen enormen Sprung gemacht hat."

"Dementsprechend hat sie sich auch als Linkshänderin für einige Vereine interessant gemacht. Wenn dann die Angebote kommen, bei denen sie eventuell auch in Europa angreifen kann, dann ist es in unserer Situation einfach schwer hier mithalten zu können", stellt er fest.

Zeitz weiß trotz Trauer über die Trennung ganz genau, wie die Bundesliga funktioniert und was Spielerinnen zum Wechsel antreibt: "Aus diesen Gründen müssen wir Amber leider ziehen lassen, das tut uns natürlich weh und ich kann ihre Entscheidung dennoch nachvollziehen. Damit müssen wir in unserer sportlichen Situation einfach leben."

Zeitnah Neuzugänge präsentieren

Neben dem Geschehen in der Handball-Bundesliga Frauen, bei dem die Sport-Union weiterhin um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga kämpft, laufen die Planungen für die kommende Saison ligaunabhängig weiter auf Hochtouren.

"Wir sind aber trotz dem Abgang von Amber froh, dass nach Kim Hinkelmann und Rabea Pollakowski sich mittlerweile weitere Spielerinnen für uns entschieden haben und wir in den kommenden Tagen während der spielfreien Pause auch die ersten Unterschriften für unser neues Team veröffentlichen können", gibt Zeitz einen Einblick in die Kaderplanungen.

