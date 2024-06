Sport-Union Neckarsulm holt niederländische U20-Nationalspielerin

Mit der Verpflichtung einer niederländischen U20-Nationalspielerin besetzt die Sport-Union Neckarsulm die letzte planmäßige Position im Kader.

Die Rückraumspielerin Lynn Holtman wechselt in die Handball Bundesliga Frauen. Die niederländische U20-Nationalspielerin kommt von Westfriesland SEW nach Neckarsulm, wird bei der Sport-Union künftig die Trikotnummer 17 tragen und hat einen Vertrag für die beiden kommenden Jahre unterschrieben, teilte der Verein mit.

"Ich freue mich bereits sehr darauf, ab der nächsten Saison für Neckarsulm in der Handball Bundesliga Frauen spielen zu können. Die Mannschaft und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin sehr gespannt, den Verein und alle in unserem Team noch besser kennenzulernen", so Holtman. "Es ist ein neues Kapitel für mich und ich bin sicher, dass ich mich in Neckarsulm weiterentwickeln kann. Daher wird es eine neue Herausforderung in meiner Karriere aber vor allem ist es eine tolle Erfahrung", betont sie.

In ihrer Heimat hat Lynn Holtman mit Westfriesland in der Eredivisie die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen. Die 19-Jährige hat zudem in den U-Nationalmannschaften der Niederlande Erfahrung gesammelt. Dabei hat sie alle Jahrgänge durchlaufen und ist aktuell auch im Team der niederländischen U20, mit der sie sich intensiv für die Weltmeisterschaft in Nordmazedonien vorbereitet.

Wie Riner: Holtman wird Vorbereitungsstart verpassen

Ähnlich wie die künftige Mannschaftskollegin Alessia Riner wird auch Holtman den Vorbereitungsstart (1. Juli) in Neckarsulm durch die Teilnahme an der U20-WM um ein paar Tage verpassen und später in das Mannschaftstraining von Cheftrainer Thomas Zeitz einsteigen.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Lynn Holtman eine sehr talentierte Spielerin aus der niederländischen U20-Nationalmannschaft verpflichten konnten. Sie war bereits im März bei uns im Training und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Nachdem die Kaderplanung mit 15 Spielerinnen für die kommende Saison bereits weit fortgeschritten war, ging es darum, einen Platz noch sinnvoll zu besetzen", erklärt Zeitz.

Er fügt hinzu: "Lynn hat die Qualität, das Talent und auch den Ehrgeiz um uns weiterhelfen zu können. Ich glaube, dass sie nochmal besondere Impulse rein bringen wird und wir sind froh, dass sie sich für uns entschieden hat. Sie kann auf allen drei Positionen im Rückraum eingesetzt werden, ist sehr spielfähig und passt auch vom Typ her sehr gut rein. Mit Lynn haben wir den 16. Platz im Team gut besetzen können und ich bin glücklich, dass wir unsere Kaderplanungen weitestgehend abschließen konnten."