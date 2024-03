Sport-Union Neckarsulm bindet Torhüterin

Lena Ivancok wird auch in der kommenden Saison im Tor der Sport-Union Neckarsulm stehen. Die österreichische Nationaltorhüterin unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25. Sie ist damit die fünfte Spielerin im Kader von Cheftrainer Thomas Zeitz für die neue Spielzeit in Neckarsulm.

"Seit meinem Start bei der Sport-Union habe ich mich sowohl im Team als auch in der gesamten Vereinsumgebung sehr wohl gefühlt“, betont Ivancok. "Nachdem sich daran nach neun Monaten nichts geändert hat, fiel mir die Entscheidung für die Sport-Union nicht schwer. Ich bin weiterhin von unserem Konzept überzeugt und möchte mit dem Team - ligaunabhängig - daran arbeiten."

Zwar sei "die aktuelle Lage nicht wie erhofft", gibt Ivancok offen zu, „dennoch glaube ich fest an uns und werde gemeinsam mit meinen Teamkolleginnen alles dafür geben, in den kommenden Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um bestenfalls den Klassenerhalt zu sichern."

Im vergangenen Sommer wechselte Ivancok in die deutsche Frauen-Bundesliga und zählt mit 152 Paraden aktuell zu den fünf besten Torhüterinnen der Liga. Entsprechend glücklich ist Thomas Zeitz über den Verbleib der 22-Jährigen. "Wir freuen uns sehr, dass auch Lena Ivancok unserem Projekt treu bleibt“, betont der Cheftrainer.

Zeitz ist zufrieden mit der Entwicklung seiner Torhüterin, wie er nachdrücklich betont: "Lena hat sich nach der EM-Pause im Winter zu einem echten Rückhalt entwickelt und gezeigt, wie wichtig sie für die Sport-Union sein kann und vor allem auch noch sein wird. Sie ist sportlich wie menschlich ein Gewinn für uns und ihr Potential ist noch riesig."