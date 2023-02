Sport-Club in Bochum: Noch mal so wie im Pokal

Freiburgs Trainer Christian Streich hofft auf einen "richtig guten Tag" seiner Mannschaft in Bochum. Nur dann könne sie die beeindruckende Heimserie des VfL stoppen.

So war's im letzten Jahr im Pokal: Freiburgs Ronald Sallai jubelt über sein Siegtor in Bochum. imago images/Beautiful Sports

Ins Bochumer Ruhrstadion kehren die Freiburger mit positiven Erinnerungen zurück, auch wenn einige von ihnen beim letzten Gastspiel eine Bierdusche inklusive Bechern abbekommen haben. Grund war der Siegtreffer von Roland Sallai in der letzten Minute der Verlängerung im Pokal-Viertelfinale vor knapp einem Jahr. SC-Trainer Christian Streich rät seiner Mannschaft deshalb vor dem Ligaspiel beim VfL am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), sich "von der hitzigen Kulisse nicht verrückt machen" zu lassen.

Kapitän Christian Günter nannte den Erfolg des späteren Finalisten im März 2022 einen "puren Willenssieg". Jetzt wird auf den Sport-Club erneut ein „Fight" zukommen, ist Streich überzeugt, der nach seiner Sperre wieder in Bochum dabei sein wird. Das gilt auch für Verteidiger Kiliann Sildillia, der wie sein Coach in Dortmund die gelb-rote Karte gesehen hatte.

Dass die Bochumer in der Liga die letzten fünf Heimspiele gewonnen haben, "ist ein Wort", findet der SC-Coach, seinem Team sei dennoch "nicht bange". Aber er warnte vor der "Körperlichkeit und Athletik" der Bochumer und vor deren "zusätzlichem Aufbauspieler" Manuel Riemann. Es gelte die langen Bälle des VfL-Keepers auf Stürmer Philipp Hofmann zu verteidigen, erklärte er, "und ein wesentlicher Faktor wird sein, im Eins-gegen-eins zu bestehen", weil die Bochumer "oft Mann-gegen-Mann verteidigen". Auf den Seiten habe der VfL "viel Tempo" mit Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano, Mittelfeldspieler Kevin Stöger sei "ein sehr guter Fußballer", und der bereits erwähnte Hofmann "ein sehr guter Kopfballspieler".

Andererseits reisen die Freiburger als Tabellenvierter zum abstiegsgefährdeten VfL. "Wir haben 37 Punkte, und dann spielen wir gegen Gegner mit 19 Punkten und man denkt: Wie kann denn das sein? Da liegt nicht so viel dazwischen", sagte Streich, "wir haben es in dieser Saison oft geschafft, ein bisschen besser zu sein als der Gegner." Das klappe vor allem an "richtig guten Tagen" und nicht an "durchschnittlichen".

Streich kann Kritik an Spielweise seines Teams nicht nachvollziehen

Dass es zuletzt Kritik an der Spielweise seiner Mannschaft gegeben hat, obwohl sie im Pokal in Sandhausen und auch im Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart erfolgreich war, kann der SC-Trainer nicht nachvollziehen. "Wir lösen gerade nicht Begeisterungswellen aus", gab er zwar zu, "aber wir haben wieder eine Form von Stabilität gezeigt." Das sei nach den Niederlagen in Wolfsburg und Dortmund mit insgesamt elf Gegentoren wichtig gewesen. Und Streich rief auch dazu auf, die Erwartungshaltung nicht zu groß werden zu lassen: "Die Ansprüche an uns steigen ständig. Jetzt schauen wir, dass wir die Lockerheit beibehalten."

Auch wenn der Sport-Club für den Rest der Saison auf Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss) verzichten muss, der an diesem Samstag operiert wird, gibt es weiterhin einen Konkurrenzkampf in der Offensive. Wenn man Michael Gregoritsch, Ritsu Doan und Vincenzo Grifo als gesetzt ansieht, würde es - je nach System - einen weiteren Platz vorne geben, und die Entscheidung zwischen Sallai, Lucas Höler und Woo-Yeong Jeong fallen. "Alle drei haben sehr engagiert und mit Power trainiert", berichtete der SC-Coach. Deshalb werde es wohl wieder eine "sehr enge und schwierige Entscheidung, die manchmal nur eine Gefühlssache ist".

Offen scheint auch noch, ob die Freiburger auf ihren seit dem Winter an Bochum ausgeliehenen Verteidiger Keven Schlotterbeck treffen, der in den vergangenen Spielen nicht mehr eingesetzt wurde. Über dessen Entwicklung beim VfL könne er "nichts seriöses sagen", so Streich, da er zu wenig von ihm gesehen habe, und er an diesem Samstag auch erstmals wieder Kontakt mit dem 25-Jährigen haben werde. Es sei aber gut, dass Schlotterbeck in Bochum zumindest größere Chancen habe, "zu zeigen, was er kann". Das war vor allem in der englischen Woche zum Re-Start der Fall, als er dreimal 90 Minuten spielte, inklusive Torpremiere im ersten Spiel gegen Hertha BSC.