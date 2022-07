Spitzname "Dzeko" und von Topklubs gejagt: Darum hat sich Pejcinovic für Wolfsburg entschieden

1,25 Millionen Euro hat der VfL Wolfsburg investiert, um sich die Dienste von Dzenan Pejcinovic zu sichern. Viel Geld für einen 17-Jährigen, der freilich von sämtlichen internationalen Topteams gejagt wurde. In seinem ersten Interview mit dem kicker erklärt der Mittelstürmer, warum er sich für den VfL entschieden hat.

Für sein Alter wirkt er schon enorm reif. Dzenan Pejcinovic weiß, was er sagt. Und er weiß, was er will. Hoch hinaus im Profifußball, in dem er nun ankommt. In Wolfsburg unterzeichnete der Teenager, der vom FC Augsburg kommt, seinen ersten Profivertrag. Er trainiert unter Niko Kovac und träumt davon, schon bald sein Bundesligadebüt zu feiern. Mit dem Wissen, dass er erst am Anfang seiner Karriere steht. Die jedoch bereits beeindruckende Zahlen liefert: In 16 Länderspielen für die deutsche U-17-Nationalmannschaft erzielte er 15 Tore. Und sorgte dafür, dass halb Europa Jagd machte auf den Angreifer, der enorm bodenständig daherkommt.

Herr Pejcinovic, Sie hatten international die freie Auswahl, nach kicker-Informationen war auch Klubs wie Ajax Amsterdam, Juventus Turin, der FC Chelsea oder Manchester City hinter Ihnen her. Warum haben Sie sich für den VfL Wolfsburg entschieden?

Schon beim ersten Treffen im vergangenen Jahr war der VfL für mich ein Top-Favorit. Mir wird hier ein klarer Weg aufgezeigt. Das Gesamtpaket hat mich am meisten überzeugt. Hier kann ich bei den Profis trainieren und soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. Auch wenn sicher große Namen dabei waren, macht es für mich in meinem Alter wenig Sinn, jetzt schon einen solch großen Schritt zu machen. Die Perspektive in Wolfsburg war für mich entscheidend.

Das klingt sehr vernünftig und bodenständig.

Ich denke, das ist etwas, was mir meine Familie und mein Berater Karl Herzog mitgegeben haben.

Sie sind in München geboren, haben auch für den FC Bayern gespielt. Eine Rückkehr war für Sie kein Thema?

Ich bin in der U 12 gegangen, der Klub meinte, es reicht nicht für mich. Das war nicht einfach. Durch meine Entwicklung in Augsburg kam es noch mal zum Kontakt, aber das war für mich nicht wirklich ein Thema. Einerseits war ich damals enttäuscht, aber auch bei Bayern hätte ich wohl nicht die Perspektive gehabt, die mir der VfL aufzeigen kann.

Wie würden Sie sich als Spielertyp beschreiben?

Ich bin ein Stürmer, den man vorne durchaus anspielen kann. Ich würde sagen, meine Stärken sind das Kopfballspiel und der Torabschluss.

Wann haben Sie gemerkt, dass Sie für Ihr Alter außergewöhnliche Qualitäten haben?

2021 nach meinem ersten EM-Qualifikationsspiel für die deutsche U 17 in Rumänien. Ich habe beim 5:0 drei Tore erzielt und gemerkt, dass es ernst werden könnte. Viele Klubs haben sich anschließend gemeldet, und ich habe einfach immer weitergemacht, alles ausgeblendet und mich nur auf den Fußball fokussiert.

Es gibt Experten, die vergleichen Sie mit Edin Dzeko, der vor vielen Jahren in Wolfsburg mal seine Tore erzielt hat.

Ich habe das auch schon gehört (lacht). Und aus der Mannschaft haben mir einige schon den Spitznamen "Dzeko" gegeben, weil wir vom Spielertyp ähnlich sein sollen.

Haben Sie andere Vorbilder?

Schon seit einigen Jahren bin ich Fan von Harry Kane. Da habe ich mir schon viel abgeschaut, ich habe ihn in der Nations League beim Spiel der Engländer in München gegen Deutschland schon live spielen sehen. Leider habe ich noch kein Trikot von ihm, aber ich habe ihn gesehen, das war mir wichtig.

Ihre ersten Länderspiele haben Sie einst für die U 15 Montenegros, der Heimat Ihrer Eltern absolviert.

Das stimmt, sie stammen von dort. Ich habe beide Staatsbürgerschaften, aber ich bin dann zum DFB gewechselt.

FIFA 23 wird in diesem Jahr erstmals mit Ihnen als Spieler erscheinen. Freuen Sie sich darauf?

Ich würde mich schon als Zocker beschreiben, vor allem meine Freunde können es kaum erwarten, mit mir in FIFA zu spielen. Aber ich muss zugeben: Auch für mich ist das ein cooles Gefühl.

Mit 17 sind Sie nun im Dunstkreis der Bundesliga angekommen. Wo wollen Sie hin in Ihrer Karriere?

Ich war noch nie jemand, der weit in die Zukunft denkt. Ich schaue, was kommt, gebe mein Bestes. Auch jetzt erwarte ich nicht zu viel von meinem Start, ein junger Spieler bekommt nicht auf Anhieb viele Einsatzminuten. Ein bisschen Glück gehört dazu, vor allem entscheide ich mit meiner Leistung darüber.

Sie können auch noch zwei Jahre bei den A-Junioren spielen. Wie ist der Plan?

Natürlich ist es mein Ziel, in den Bundesligakader zu kommen. Aber es ist auch von mir gewünscht, dass ich Spielpraxis in der U 19 sammeln werde, wenn es noch nicht reicht.

Wie wurden Sie als Teenager in dieser Profimannschaft aufgenommen?

Richtig gut. Es ist eine junge Mannschaft, viele coole Spieler. Ein Spieler wie Maximilian Arnold nimmt mich an die Hand und zeigt mir Dinge, die ich besser machen kann. Das ist mir wichtig. Nach dem ersten Tag beim VfL hatte ich das Gefühl, dass ich schon ein paar Monate hier bin. Das gibt mir die Überzeugung, mich richtig entschieden zu haben.

Hat auch Trainer Niko Kovac Sie vom Wechsel überzeugt?

Es war schon vorher klar, dass ich nach Wolfsburg wechseln möchte. Ich hatte im Winter gute Gespräche mit Florian Kohfeldt, wäre auch gerne schon früher gekommen. Jetzt hat es funktioniert.

Sie haben sich für die Rückennummer 18 entschieden. Aus einem besonderen Grund?

Ich hatte tatsächlich direkt die 18 im Kopf, weil ich sie in der Nationalmannschaft habe, und war glücklich, dass sie frei war. Ich wusste nicht, dass sie beim VfL vorher zum Beispiel mal Mario Mandzukic hatte. Aber das ist schon cool.