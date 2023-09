Spitzenspiel zwischen Leipzig und Bayern: Viele schauen auf Xavi

Der Pokalsieger gegen den Meister, der Verfolger beim Tabellenführer, RB Leipzig gegen Bayern München. Das ist das Spitzenspiel, auf das sich viele Fußball-Fans freuen.

Denn die Bayern müssen am Samstagabend bei einem richtig starken Gegner antreten. Vor ein paar Wochen hat RB Leipzig schon den Supercup gegen den FC Bayern gewonnen. Bei diesem Wettbewerb trifft jedes Jahr der Pokalsieger auf den Deutschen Meister. Auch jetzt ist RB Leipzig noch in guter Form. Nach einer Niederlage am ersten Spieltag haben sie alles gewonnen.

Viele Fans schauen dabei gespannt auf Xavi. Der Fußballer ist 20 Jahre alt und kommt aus den Niederlanden. In den letzten Wochen war er mit drei Toren und fünf Vorlagen oft an den Treffern von RB beteiligt.

Auch Xavi weiß, dass sein Team sogar die Bayern ärgern kann. "Aber ich bin mir sicher, dass sie hierherkommen und uns zeigen, dass sie gewinnen wollen", sagte der Spieler vor der Begegnung.