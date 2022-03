Spitzenspiel Werder vs. Darmstadt - St. Pauli hofft auf fünf Zentimeter: Das bringt der 27. Spieltag

Der 27. Spieltag der 2. Liga bringt das Topspiel zwischen dem Dritten Bremen und dem Ersten Darmstadt. Am Millertor findet der Auftakt zu den Festspielwochen St. Paulis statt und auf Schalke darf Coach Mike Büskens endlich loslegen.

St. Paulis Auftakt in die Festspielwochen - Aue gegen einen der "Lieblingsgegner"

Gleich der Freitagabend hält ein Spitzenspiel parat, ab 18.30 Uhr empfängt der FC St. Pauli den 1. FC Heidenheim. Für die Kiez-Kicker ist es der Auftakt für Festspielwochen am Millerntor, denn nach den Ostalbstädtern werden nacheinander die Aufstiegsanwärter Bremen, Darmstadt und Nürnberg vorstellig. Zumal das Stadion zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder voll ausgelastet werden kann. Gegen die Heidenheimer hofft FCSP-Coach Timo Schultz darauf, dass "die Bälle fünf Zentimeter tiefer aufs Tor gehen", nachdem beim 1:1 in Dresden gleich viermal das Aluminium im Weg stand. Der FCH reist aber mit breiter Brust an, nachdem die Elf von Langzeit-Coach Frank Schmidt am vergangenen Spieltag Werder Bremen mit dem 2:1 die erste Niederlage unter Trainer Ole Werner beifügte.

Zeitgleich hat Erzgebirge Aue den Karlsruher SC zu Gast. Für Aue ist ein Sieg vor heimischen Publikum quasi Pflicht, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Immerhin spricht die Statistik für Aue, denn die letzten fünf Heimspiele gegen die Badener wurden samt und sonders gewonnen. Karlsruhe wartet seit vier Partien auf einen Dreier und steckt im Mittelfeld der Tabelle fest. Dank "Lebensversicherung" Philipp Hofmann, der bereits 14 Tore erzielt hat, ist der Vorsprung auf die gefährdete Zone aber beruhigend, der KSC strebt einem weiteren Jahr 2. Liga entgegen.

Büskens erstmals auf der Schalker Bank - Corona-Nachwirkungen bei Düsseldorf und dem HSV?

Im Training und gegen Hannover auf der Bank: Schalke-Coach Mike Büskens. IMAGO/Team 2

Am Samstagnachmittag (13.30 Uhr) wird Mike Büskens im Spiel gegen Hannover 96 erstmals auf der Bank Schalkes Platz nehmen. Zwar ist das S04-Urgestein dann bereits seit knapp zwei Wochen im Amt, sein Comeback als Knappen-Coach musste wegen seiner Corona-Infektion beim 3:0 in Ingolstadt aber ausfallen und wird nun nachgeholt. Durch den Dreier beim Schlusslicht hat Schalke sein Saisonziel direkter Wiederaufstieg wieder vor Augen, und auch neben dem Platz gab es positive Nachrichten: Trotz Pandemie und Abstieg hat der Verein seine Verbindlichkeiten deutlich reduziert. Hannover hat die letzten beiden Ligaspiele verloren, der Blick bei den Niedersachsen richtet sich dadurch wieder verstärkt nach unten: Immerhin meldeten sich mit Sebastian Kerk (nach Magen-Darm-Infekt) und Maximilian Beier (nach Corona-Infektion) zwei Stammkräfte zurück.

Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV waren zuletzt von einem Corona-Ausbruch betroffen. Während das Spiel der Hanseaten aber abgesagt wurde, mussten die Rheinländer in Paderborn antreten - und erkämpften sich mit einer "Notelf" ein achtbares 1:1. Gegen den HSV kehrt nun nicht nur Trainer Daniel Thioune zurück, sondern auch etliche der zuletzt fehlenden Spieler. Welche Akteure aber genau zur Verfügung stehen werden, ist noch ungewiss. Selbiges gilt auch für den HSV, der ebenfalls die ersten Rückkehrer im Training begrüßen konnte. Nach zwei Niederlagen in Folge und der coronabedingten Spielabsage gilt es für die Hanseaten, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

In der dritten Partie am Nachmittag empfängt der SV Sandhausen Hansa Rostock zu einem Duell in den unteren Tabellenregionen. Der SVS hat sich durch eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge (3 Siege/4 Unentschieden/0 Niederlagen) aus der Abstiegszone befreit. Luft verschafft haben sich auch die Nordostdeutschen durch zwei torreiche Siege in Folge. Angesichts der Tabellensituationen bietet sich für beide im direkten Duell die Chance, durch einen Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

Werders Sorgen in der Defensive - Darmstadt ohne Patric Pfeiffer ins Topspiel

Die Besetzung der Defensive bereitet Werder-Coach Ole Werner vor dem Gipfeltreffen einige Sorgenfalten. IMAGO/Nordphoto

Am Samstagabend (20.30 Uhr) steigt dann das Topspiel zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 - der Dritte empfängt den Ersten. Doch ausgerechnet vor dem Gipfeltreffen plagen Werder-Coach Ole Werner Verletzungssorgen: Neben Kapitän Ömer Toprak (Wadenprobleme) fallen in der Defensive auch noch Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung) und Mitchell Weiser (Muskelbündelriss) aus. Somit dürfte Anthony Jung von links in die Innenverteidigung wechseln, Felix Agu dessen Platz einnehmen und Marcel Mbom auf rechts starten. Doch auch den Lilien fehlt ein ganz wichtiger Defensivmann: Denn Innenverteidiger Patric Pfeiffer, der eine überragende Saison spielt, mit einer kicker-Durchschnittsnote von 3,04 der beste Darmstädter Verteidiger ist und bereits siebenmal in die Elf des Tages berufen wurde, muss wegen einer Gelbsperre passen. Aller Voraussicht nach wird er von Jannik Müller ersetzt.

Nürnbergs fünfter Streich? - Beendet Kiel seine Misserfolgsserie?

Der 1. FC Nürnberg hatte zuletzt viel Grund zu jubeln. IMAGO/Zink

Mit vier Siegen in Folge hat sich der 1. FC Nürnberg im Aufstiegsrennen zurückgemeldet, ist vor dem 27. Spieltag als Vierter erster Verfolger des Toptrios. Am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) soll gegen Dynamo Dresden nun der fünfte Streich folgen, um damit den Druck auf die Spitze aufrechtzuhalten. Der Club spielt gerne gegen die SGD, gewann die letzten drei Partien ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Trainer Robert Klauß steht zudem nahezu sein kompletter Kader zur Verfügung, so dass sich einige knifflige Personalentscheidungen ankündigen: Muss der beim 3:0 in Hannover überragende Tom Krauß wieder für Linus Tempelmann weichen, der nach Gelbsperre zurückkehrt? Und was passiert mit Kapitän Enrico Valentini, der nach Corona-Infektion wieder komplett hergestellt ist? Andere Sorgen hat Dynamo Dresden. Auch unter Guerino Capretti warten die Sachsen weiter auf den ersten Sieg in 2022, auch wenn beim 1:1 gegen St. Pauli Fortschritte unter dem neuen Coach erkennbar waren. Diese gilt es nun in Nürnberg zu bestätigen. Neben den Fortschritten zählen aber auch Punkte, denn durch die Sieglosserie wurde die SGD mittlerweile bis auf den Abstiegs-Relegationsrang 16 durchgereicht.

Auch Holstein Kiel ist nach vier Niederlagen in Folge der Abstiegszone bedrohlich nahe gerückt. Im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Ingolstadt sind drei Punkte deshalb eigentlich Pflicht. Auch für die weitere Arbeit von Trainer Marcel Rapp? "Wir alle stehen in der Pflicht, in den letzten acht Spielen Leistung und Ergebnisse zu liefern, nicht Einzelne", sagte Sportchef Uwe Stöver. Doch ausgerechnet vor dem so wichtigen Duell ist die KSV von einem Corona-Ausbruch betroffen. Beim FCI besteht kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt, der Blick bei den Schanzern richtet sich bereits nach vorne - sprich auf die kommende Saison.

Im dritten Sonntagsspiel stehen sich Jahn Regensburg und der SC Paderborn gegenüber. Für beide Teams lief es bisher im Jahr 2022 alles andere als rund. Dennoch herrscht beim SSV Ruhe im Umfeld, Trainer Mersad Selimbegovic sitzt fest im Sattel. "Für mich ist Mersad ein Garant dafür, dass wir die Liga halten und diese in den letzten Jahren gehalten haben", stellte Präsident Hans Rothammer klar. Für Paderborn dürfte weder nach oben noch nach unten noch etwas gehen, die Planungen gehen in die Zukunft: Mit Kai Klefisch wurde bereits der erste Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.