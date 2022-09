Spitzenspiel, Verfolger-Duell und Keller-Kracher: Das bringt der 8. Spieltag

Den 8. Spieltag der 3. Liga eröffnen Osnabrück und Essen. Am Samstag duellieren sich 1860 München und Elversberg um die Tabellenspitze, während Aue und Zwickau am Sonntag im Westsachsenderby aufeinandertreffen.

Mit unterschiedlichen Ausgangslagen kommen Osnabrück und Essen in das Duell zum Auftakt des 8. Spieltags am Freitagabend (19 Uhr). Bei den Lila-Weißen verlor der neue Trainer Tobias Schweinsteiger sein Debüt auf spektakuläre Art und Weise: Gegen den VfL Oldenburg am letzten Wochenende setzte es nach einer 3:1-Führung doch noch eine 3:4-Niederlage. In Schweinsteigers erstem Heimspiel an der Bremer Brücke soll nun auch der erste Sieg gefeiert werden. Den ersten Sieg der neuen Drittliga-Saison feierte RWE am vergangenen Wochenende im Kellerduell gegen Aue. Daran wollen die Essener trotz des Zoffs mit den eigenen Fans auch in Osnabrück anknüpfen.

Bleibt 1860 auch im Top-Spiel ungeschlagen?

Mit gleich sechs Begegnungen bietet der Samstagnachmittag (14 Uhr) das volle Programm. In Elversberg treffen sich die SVE und Spitzenreiter 1860 München zum Duell um die Tabellenführung. Beide Teams befinden sich derzeit in bestechender Form, als einziges Team der Liga hat 1860 in dieser Saison noch nicht verloren. Doch auch das Überraschungsteam aus Elversberg befindet sich weiter auf dem Vormarsch, beim 0:0 gegen Meppen am vergangenen Spieltag blieb die SVE erst zum zweiten Mal in diesem Jahr ohne eigenen Torerfolg. Daher überrascht es wenig, dass im Top-Spiel auch die beiden besten Offensiv-Gruppen der 3. Liga aufeinandertreffen.

Andernorts will die zweite Überraschungsmannschaft des Jahres, der SC Freiburg II, an den beiden Top-Teams dranbleiben. Mit dem SV Wehen Wiesbaden, dem derzeitigen Tabellenachten, steht dem kleinen Sportclub jedoch die bisher wohl schwerste Aufgabe der noch jungen Spielzeit vor der Brust. Weniger Probleme sollte da der 1. FC Saarbrücken haben, der noch ungeschlagen ist und im Duell mit Aufsteiger Bayreuth zumindest auf dem Papier klar die Nase vorn hat.

Ingolstadt will gegen Waldhof das Ruder herumreißen

In Ingolstadt wird der Druck größer: Mit nur einem Zähler aus den letzten drei Partien ist der gute Saisonstart dahin, ein Sieg muss her, um nicht früh schon den Kontakt nach ganz oben zu verlieren. Die Aufstiegsambitionen der Schanzer teilt allerdings auch der kommende Gegner Waldhof Mannheim, der nach einem Sieg gegen Bayreuth zwei Zähler mehr auf dem Konto hat als der FCI. Besonders lohnenswert ist bei Waldhof ein Blick auf die Tordifferenz: Mit zwölf erzielten Toren stellt man die fünftbeste Offensive der Liga, doch am anderen Ende des Platzes brennt es. Torhüter Morten Behrens musste bereits ebenfalls zwölf Mal hinter sich greifen, einen schlechteren Wert weisen nur Essen, Zwickau und Dortmund II auf.

Genauso sieht es auch beim Halleschen FC aus, der im Aufeinandertreffen mit Viktoria Köln weitere Gegentore gerne verhindern möchte. Zudem trifft Oldenburg nach dem Spektakel gegen Osnabrück auf den kleinen BVB.

Conteh fehlt Dresden gegen Duisburg - Westsachsenderby in Aue

Viel Tradition steht dann am Sonntag (13 Uhr) auf dem Feld, wenn der MSV Duisburg Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden empfängt. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät, dass Dynamo im direkten Vergleich der ehemaligen Bundesligisten knapp die Nase vorn hat: Von 20 Aufeinandertreffen konnten die Sachsen neun Spiele gewinnen, während dies den Zebras nur sechsmal gelang. Dennoch sollte Dresden den MSV keinesfalls unterschätzen, nach einem starken Saisonstart lauert Duisburg mit nur einem Zähler weniger zwei Ränge hinter den Schwarz-Gelben im Tableau. Erschwerend kommt hinzu, dass Leistungsträger und Matchwinner im Sachsenderby gegen Aue, Christian Conteh, den Dresdnern verletzungsbedingt mehrere Wochen fehlen wird.

Apropos Sachsenderby: Zwei Spieltage nach dem 0:1 gegen Dresden steht für Erzgebirge Aue am Sonntagnachmittag (14 Uhr) bereits das nächste sächsische Duell an. Gegen den FSV Zwickau benötigt Trainer Timo Rost endlich Zählbares, um auf seinem Trainerstuhl (ruhig) sitzen bleiben zu können. Ändern muss sich dafür allerdings einiges, mit nur vier Toren blieb die Offensive des rundum erneuerten Kaders bislang komplett harmlos. Somit bleibt es abzuwarten, ob das Westsachsenderby die Trendwende bei den Veilchen einleiten kann.

Zum Abschluss des 8. Spieltags am Montagabend (19 Uhr) will sich der SC Verl gegen Meppen von der 1:5-Klatsche am letzten Spieltag gegen Halle erholen.