Spitzenspiel in Heidenheim, Kellerklubs unter Zugzwang: Das bringt der 27. Spieltag

Am 27. Spieltag hat St. Pauli die Chance, sich mit dem zehnten Sieg in Folge endgültig im Aufstiegsrennen anzumelden. Auch im Abstiegskeller steckt Brisanz: Sowohl der Tabellen-17. Hansa Rostock als auch Schlusslicht Sandhausen wollen den ersten Sieg unter ihren neu installierten Trainer einfahren.

Die üblichen Freitagsspiele gibt es in der 2. Bundesliga am 27. Spieltag nicht. Die Fußball-Fans müssen sich bis Samstag (13 Uhr) gedulden, ehe die ersten drei Partien im Unterhaus angepfiffen werden. Zur Mittagszeit trifft unter anderem der Hamburger SV auf Hannover 96. Das Hinspiel dürfte Stefan Leitls Elf nicht in bester Erinnerung haben.

In der Nachspielzeit kassierten die Hannoveraner auf eigenem Geläuf den Gegentreffer zum späten 1:2-Endstand durch Ransford-Yeboah Königsdörffer. Nach der frühen Führung durch Sei Muroya (4.) hatten die Niedersachsen den Sieg somit verspielt. Im Rückspiel liegt der Druck nun dennoch beim HSV. Tim Walters Elf ist seit drei Spielen ohne Sieg und droht mal wieder den Aufstieg im Saison-Endspurt zu verspielen.

Duell der Aufsteiger in Braunschweig - Harte Woche für den FCN

In Braunschweig kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger. Während der BTSV in der vergangenen Saison als Drittliga-Zweiter direkt hochging, musste der FCK in die Relegation. Dort behielten die Pfälzer gegen Dresden die Oberhand. Im Unterhaus schlagen sich allerdings bislang die Lautrer besser: Während die Elf vom Betzenberg mit mittlerweile 40 Punkten bereits für die kommende Saison planen kann, steckt die Eintracht punktgleich mit dem Tabellen 16. Regensburg mittendrin im Abstiegskampf.

Eine intensive Woche hat der 1. FC Nürnberg hinter sich: Nach dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart ist das Heimspiel gegen den Karlsruher SC bereits das dritte im heimischen Stadion innerhalb von neun Tagen. Man darf gespannt sein, wie es bei Dieter Heckings Elf mit den Kraftreserven aussieht.

Gelingt St. Pauli der zehnte Sieg in Serie?

Abends wartet am Samstag (20.30 Uhr) ein echter Kracher: Der FC St. Pauli reist als bestes Team der bisherigen Rückrunde zum besten Heimteam der Liga, dem 1. FC Heidenheim. Durch einen unglaublichen Lauf von mittlerweile neun Siegen in Folge haben sich die Kiez-Kicker seit Beginn der Rückrunde von Rang 15 auf Platz vier hochgearbeitet.

Einen Karlsruher Rekord könnte der FCSP am Samstagabend einstellen. Als bisher einziges Team der eingleisigen 2. Liga gewannen die Badener in der Saison 1986/87 zehn Partien am Stück. Mit einem Sieg auf der Ostalb würde sich die Elf von Fabian Hürzeler endgültig in Reichweite der Aufstiegsränge begeben. Auf den aktuellen Zweiten hätte St. Pauli fortan nur noch vier Zähler Rückstand.

Hansa Rostock: Gelingt Schwartz im zweiten Spiel der erste Sieg?

Am Sonntag werden die restlichen fünf Partien zur selbigen Uhrzeit (13.30 Uhr) ausgespielt. Hansa Rostock ist gegen Holstein Kiel gefordert. Der neue Trainer Alois Schwartz erlebte bei seinem Debüt als Koggen-Coach einen rabenschwarzen Tag - in Magdeburg setzte es eine deutliche 0:3-Pleite.

Nach sechs Spielen ohne Sieg sowie der aktuellen Platzierung auf dem direkten Abstiegsrang 17 wird die Lage an der Ostsee immer ungemütlicher. Besonders viel spricht nicht für einen Befreiungsschlag: Hansa ist das zurzeit heimschwächste Team der Liga.

Punktet die Arminia weiter unter Koschinat?

An der Alm ist seit der Übernahme von Trainer Uwe Koschinat ein wenig Ruhe eingekehrt. Unter der Regie des 51-Jährigen sammelte die Arminia in drei Spielen achtbare sieben Punkte. Bielefeld hat die abstiegsbedrohenden Ränge vorerst verlassen. Nachlassen sollte man allerdings noch nicht.

Mit nur drei Punkten Vorsprung auf Rang 17 könnte sich die Lage schnell wieder ins Negative wenden. Mit Düsseldorf wartet ein Gegner, der den zurzeit unrealistisch erscheinenden Aufstieg noch nicht ganz abgeschrieben hat. Auf den Dritten Hamburger SV sind es zurzeit sieben Zähler.

Hält Darmstadt die Verfolger auf Distanz?

Die Lilien marschieren zurzeit als Tabellenführer in Richtung Aufstieg. Mit einem Sieg gegen Paderborn würden die Hessen die Verfolger aus Heidenheim und Hamburg (vielleicht bald auch der FC St. Pauli) auf Distanz halten. Bei den Ostwestfalen ist der Aufstieg auch noch möglich. Bei noch acht ausstehenden Partien beträgt der Rückstand auf Rang drei nur sieben Punkte.

Mit diesem will sich beim SCP zurzeit aber keiner mehr beschäftigen. Dies hatte Coach Lukas Kwasniok unlängst nach der Niederlage in Regensburg (0:1) betont: "Um den Aufstieg geht es aktuell nicht", sagte Kwasniok nach dem damals vierten Spiel ohne Sieg bei der ARD. Die Durststrecke ist inzwischen immerhin beendet: Gegen Fürth gab es einen 3:2-Sieg.

Duell zweier "Augsburger" in Sandhausen

Erst einen Sieg fuhr der 1. FC Magdeburg in seiner Historie gegen Jahn Regensburg ein. Der Jahn hätte sicherlich nichts dagegen, wenn dies so bliebe. Weil der mutige Auftritt bei vor Selbstvertrauen strotzenden Kiez-Kickern (0:1) nicht punktemäßig belohnt wurde, rangiert die Elf von Mersad Selimbegovic weiterhin auf dem Relegationsrang.

In Sandhausen treffen sich am Sonntag zwei Augsburger Spieler. Sowohl Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fürth) als auch Raphael Framberger (SV Sandhausen) wollen zurzeit bei ihren Leihstationen im Bundesliga-Unterhaus Spielpraxis sammeln. Mehr Druck auf dem Kessel haben Frambergers Mannen. SVS-Trainer Tomas Oral hat in den fünf Partien seit seiner Amtsübernahme noch kein Spiel gewonnen - der Abstieg rückt kontinuierlich näher.