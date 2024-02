Spitzenspiel in Hannover: Meppen kann wieder auf "Fixpunkt" Evseev bauen

Der 22. Spieltag der Regionalliga Nord steht ganz im Zeichen des Topspiels zwischen Hannover 96 II und dem SV Meppen. Für Willi Evseev wird das Gastspiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Reise in die Vergangenheit. Sein Trainer Adrian Alipour ist indes froh, dass der Routinier nach Krankheit wieder auf den Beinen ist.

Mit einer ganz jungen Mannschaft und einem zuletzt fehlenden Routinier geht der SV Meppen selbstbewusst ins Schlagerspiel am Sonntag bei Hannover 96 II. Drei Spiele, drei Siege lautet die Bilanz der Emsländer im Jahr 2024. Sie haben den Rückstand auf die Landeshauptstädter bei einem weniger ausgetragenen Spiel auf vier Zähler verkürzt.

"Hannover ist die stärkste Mannschaft der Liga. Torjäger Lars Gindorf ist ein Unterschiedsspieler. Aber wir versuchen mit aller Konsequenz das Spiel zu gewinnen", sagt Trainer Adrian Alipour, der bei den Fans Euphorie entfacht hat. Es hat sich einiges verändert seit Saisonbeginn. Das hat zuletzt der VfB Oldenburg beim 3:2-Sieg des SVM im Verfolgerduell erfahren. Dabei begann eine Meppener Youngster-Elf mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 21,5 Jahren.

Die gehen füreinander durchs Feuer. Meppens Trainer Adrian Alipour über seine Mannschaft

Aber das ist keine "Kindergartentruppe". "Die Jungs haben eine sehr gute Einstellung. Sie funktionieren, weil sie das Können haben und weil sie es auch müssen. Die gehen füreinander durchs Feuer", lobt Alipour den Kader, in dem so viele Eigengewächse spielen wie seit Jahren nicht mehr. Bei der Sichtung der Szenen vom 5:2-Sieg gegen Hannover II in der Hinrunde sei den Spielern aufgefallen, "wie viel wir damals noch anders gemacht haben", beschreibt der Trainer einen Entwicklungsprozess, der noch nicht abgeschlossen ist. 14 Siege in 18 Pflichtspielen unter seiner Regie drücken es in Zahlen aus. Er weiß aber auch: "Nichts ist so uninteressant wie der Erfolg von gestern."

Alipour erwägt Systemwechsel

Der 45-Jährige muss am Sonntag auf sechs verletzte Spieler verzichten. Dazu kommt der gesperrte Dauerbrenner auf der Außenbahn, Luca Prasse. Weil gerade in der Abwehr das Personal knapp ist, beschäftigt sich Alipour mit dem Gedanken eines Systemwechsels. Zuletzt spielte Meppen mit einer defensiven Fünferkette.

In Hannover wird das Durchschnittsalter der Start-Elf wohl etwas höher sein als gegen Oldenburg. Denn der erkrankt fehlende, gerade 32 Jahre alt gewordene Willi Evseev hat sich zurückgemeldet. Der zentrale Mittelfeldspieler ist für Alipour "ein Fixpunkt auf dem Platz und in der Kabine und wichtiger Ansprechpartner. Ein absolutes Vorbild". Die Jungs nähmen seine Ansagen gut an, erklärt Evseev. "Wir haben die Automatismen drin", nennt er einen wichtigen Entwicklungsschritt.

Für Evseev kommt das Spiel in Hannover einer Reise in die Vergangenheit gleich. Er freut sich auf das Wiedersehen mit Bekannten. Einer ist U-23-Coach Daniel Stendel, der in er Saison 1997/98 für Meppen aufgelaufen ist und von den Fans mehrfach als Trainerkandidat gehandelt wurde. Evseev hat von den Minis bis in den Herrenbereich bei 96 gespielt, stand einmal im Aufgebot der Profis, blieb aber ohne Einsatz. Dabei hatte seine Karriere, zu der 21 U-Länderspiele gehören, verheißungsvoll begonnen. Mehrfach warfen ihn aber Verletzungen zurück. "Schade. Aber heute sehe ich das realistisch." Er spielt im fünften Jahr in Meppen, ist eine zentrale Führungsfigur geworden. "Es macht Spaß." Und der Erfolg ist wieder da.

Die weiteren Partien

Los geht's am 22. Spieltag mit der einzigen Freitags-Begegnung zwischen der SV Drochtersen/Assel und dem FC Teutonia Ottensen. Die ambitionierten Gäste brauchen einen Sieg, um im Titelrennen nicht zu arg ins Hintertreffen zu geraten.

Am Samstag wird zeitversetzt dreimal angepfiffen. Ab 13 Uhr messen sich der Eimsbütteler TV und Kilia Kiel in einem wichtigen Kellerduell. Eine Stunde später empfängt BW Lohne den SC Spelle-Venhaus. Die Gäste sind das einzige Team der Liga mit einstelliger Punktausbeute und müssen diese Bilanz gravierend verbessern, um an ein zweites Regionalliga-Jahr in Folge glauben zu dürfen. Auch ab 16 Uhr ist Abstiegskampf ein Thema, und zwar für den SSV Jeddeloh II gegen den aktuell sicher im Tabellenmittelfeld rangierenden TSV Havelse.

Eine Stunde nach Anpfiff des Topspiels zwischen Hannover II und Meppen, rollt am Sonntag der Ball auf vier weiteren Schauplätzen. Phönix Lübeck, das im Vergleich zur Konkurrenz mit bis zu fünf Spielen im Rückstand ist, will endlich wieder kicken und hat auswärts mit der formstarken U 23 des FC St. Pauli eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Auch die Reserve von Holstein Kiel mischt im Meisterrennen noch mit und empfängt mit Eintracht Norderstedt ein Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld. Der VfB Oldenburg und Weiche Flensburg werden auch nach ihrem Aufeinandertreffen nichts mit der Meisterschaft zu tun haben, die Flensburger müssen stattdessen noch einige Zähler gegen den Abstieg sammeln. Gilt auch für den Bremer SV, der sich mit der zweiten Mannschaft des Hamburger SV misst.