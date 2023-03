Spitzenspiel in Dortmund - Kellerderby in Bochum: Das bringt der 23. Spieltag

Enorme Brisanz birgt der 23. Spieltag: Am Freitag steigt das Topduell zwischen Dortmund und Leipzig. Samstags folgt der Kellerkracher zwischen Bochum und Schalke, am Sonntag empfängt Wolfsburg Frankfurt zu einem wahren "Sechs-Punkte-Spiel".

Neben dem Spitzenspiel zwischen dem BVB und RB (li.) kommt es am 23. Spieltag zum Kellerderby in Bochum.

Am Freitag (20.30 Uhr) steigt das Spitzenspiel zwischen dem BVB und Leipzig im Signal-Iduna-Park. Das Duell Tabellenzweiter gegen Tabellenvierter ist auch eine Partie des Wiedersehens. RB-Coach Marco Rose reist zu dem Verein, bei welchem er in der letzten Saison selbst noch an der Seitenlinie stand. Rose ist dabei nicht der einzige Rückkehrer an diesem Abend - auch Kevin Kampl lief in der Vergangenheit für die Borussen auf.

Vergleicht man Dortmunds aktuelle Punkteausbeute nach 22 Spieltagen mit der letztjährigen, sind keine Unterschiede erkennbar: Auch unter Ex-Coach Rose standen damals 46 Punkte auf der Anzeigetafel. Doch die heutigen Vorzeichen sind anders. Anders als im letzten Jahr - damals hatte der BVB bereits sechs Zähler Rückstand auf Bayern - sind die Schwarz-Gelben diesmal punktgleich mit dem Tabellenführer aus München. Außerdem strotzen die Schwarz-Gelben mit einer Siegesserie von sieben Liga-Siegen am Stück nur so vor Selbstvertrauen. Doch auch RB ist mit den zwei jüngsten Bundesliga-Siegen im Aufwind.

Gelingt Matarazzo der erste Sieg?

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) empfängt unter anderem Union Berlin den 1. FC Köln. Urs Fischers Elf will gegen den Effzeh wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, nachdem die Eisernen im Spitzenspiel beim FC Bayern (0:3) den Sprung an die Tabellenspitze verpassten und auf dem harten Boden der Tatsachen landeten. Mit Köln wartet ein Gegner, dem es nach zwei Niederlagen in Folge nicht an Motivation fehlen wird. Der Spieler, der den Kölnern mit einem Doppelpack den bislang einzigen Punkt (2021, 2:2) gegen die Köpenicker sicherte, wird diesmal nicht dabei sein. Anthony Modeste schnürt seine Fußballschuhe mittlerweile in Dortmund.

Nach drei Niederlagen seit seinem Amtsantritt stehen Hoffenheim und Coach Pellegrino Matarazzo beim Auswärtsspiel in Mainz gehörig unter Druck. Die TSG ist mittlerweile auf dem Abstiegs-Relegationsrang 16 angekommen und muss endlich punkten, um den Bock umzustoßen. Sollte es wieder nicht mit einem Dreier klappen, hätten die Kraichgauer mit dann 13 sieglosen Spielen in Folge einen neuen Negativ-Vereinsrekord aufgestellt.

Bo Svenssons Mainzer haben nach einer Serie von drei Siegen in Folge die Abstiegssorgen vorerst beiseite gelegt und werden mit breiter Brust antreten. In der Rückrunde erzielten die Rheinhessen bereits 16 Tore und damit die meisten aller Bundesligisten. Ob Trainer Svensson an der Seitenlinie stehen wird, ist hingegen noch unklar. Den Dänen plagt seit Anfang der Woche ein grippaler Infekt.

Von Gelassenheit kann in Mönchengladbach vor dem Aufeinandertreffen mit Freiburg keine Rede sein. Wie schon in den vergangen beiden Spielzeiten hinken die Fohlen ihren eigenen Erwartungen hinterher. Vier Niederlagen aus sieben Ligaspielen helfen der Elf von Daniel Farke in der Tabelle nicht weiter. Gegen Freiburg hat der VfL aber noch eine Rechnung offen, gewannen die Breisgauer doch das letzte Spiel im Borussia-Park (Saison 21/22) mit 6:0. Um möglichst einen Sieg einzutüten, ist vor allem bei den ruhenden Bällen der Streich-Elf höchste Vorsicht geboten. Vincenzo Grifos Standards führten in der laufenden Saison bereits zu 14 Toren - das ist Ligabestwert. Kapitän Christian Günter steht dem Sport-Club nach Gelb-Sperre wieder zur Verfügung.

Reis trifft beim Keller-Derby auf den Ex-Klub

Das Revierderby zwischen Bochum und Schalke birgt dieses Mal besondere Brisanz. Der Tabellen-17. trifft auf das Schlusslicht aus Gelsenkirchen. Als wäre das noch nicht genug, reist S04-Coach Thomas Reis auch noch zu seinem Ex-Klub. Nach der 1:3-Niederlage auf Schalke in der Hinrunde entließen die Bochumer Verantwortlichen den 49-Jährigen. Die Trennung verlief nicht geräuschlos und nur wenige Wochen später wechselte der Übungsleiter pikanterweise auf die Seite des Derby-Siegers.

Tabellarisch und örtlich nicht ganz so nah sind sich der FC Augsburg und Werder Bremen. Die Gäste aus Norddeutschland stehen im gesicherten Mittelfeld, die Fuggerstädter müssen ihren Blick eher nach unten richten. Glück für den FCA, dass mit dem SVW der Lieblingsgegner wartet: Nur gegen Bremen und Mainz feierte Augsburg schon elf Bundesligasiege und nur gegen Werder erzielten die bayerischen Schwaben schon 36 Treffer.

Verteidigt Bayern in Stuttgart die Tabellenspitze?

Im Samstagabendspiel (18.30 Uhr) treffen sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern zum Südgipfel. Zum 108. Mal steigt dieser Vergleich, nur zwei Partien wurden in der Bundesliga öfter ausgetragen. Während die Bayern die Tabellenspitze verteidigen wollen, ist in Bad Cannstatt gehörig Druck auf dem Kessel: Nach der 1:2-Niederlage auf Schalke beträgt der Vorsprung auf das Schlusslicht nur noch magere drei Punkte. Bruno Labbadias Bilanz gegen Bayern spricht nicht gerade für einen Turnaround gegen den Rekordmeister. Als Trainer verlor der gebürtige Darmstädter 15 seiner 16 Spiele gegen die Münchner.

"Sechs-Punkte-Spiel" in Wolfsburg

Am Sonntag (15.30 Uhr) reist Hertha nach Leverkusen. Im tabellarischen Niemandsland findet sich zurzeit die Werkself wieder - die europäischen Ränge scheinen endgültig verspielt. Nach drei Niederlagen aus den drei jüngsten Heimspielen könnte die Stimmung des Publikums mit einem Sieg zumindest kurzzeitig wieder aufgehellt werden. Die Vorzeichen sind gut: Auf fremdem Geläuf verlor Hertha die letzten sechs Spiele.

Zum Abschluss des Spieltags (17.30 Uhr) folgt mit der Partie zwischen Wolfsburg und Frankfurt ein echtes "Sechs-Punkte-Spiel." Kovacs Wölfe stehen derzeit auf dem siebten Rang. Mit einem Sieg könnte Wolfsburg bis auf zwei Punkte an den hessischen Tabellennachbarn heranrücken. Bei einer Niederlage betrüge der Rückstand auf die SGE hingegen satte acht Zähler.