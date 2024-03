Spitzenspiel in der Südgruppe: HSG Konstanz hält Pole Position gegen HC Oppenweiler/Backnang

In der 3. Liga Süd hat die HSG Konstanz die eigene Tabellenführung gefestigt. Gegen den HC Oppenweiler/Backnang feierte der Spitzenreiter im direkten Duell einen verdienten Sieg.

Luis Foege erzielte vier Treffer. Christian Elbe via HSG Konstanz

In Konstanz fingen sich die Handballer aus dem Murrtal schon in den ersten zwölf Minuten den Rückstand ein, der sich durch das ganze Spiel zog. Die HSG Konstanz warf eine 9:5-Führung heraus, zu der zwei Akteure mit einem engen Bezug zum HC Oppenweiler/Backnang entscheidend beitrugen: Rechtsaußen Lukas Köder und Rückraumspieler Luis Foege. Der Erstgenannte spielte von 2016 bis 2020 im grünen Trikot, Zweitgenannter schließt sich im Sommer dem samstäglichen Gegner an. Auch sonst hatte die HSG Konstanz nach Ansicht ihres Trainers "offensiv eine sehr starke erste Halbzeit."

Auch Torwart Konstantin Poltrum wurde auf Konstanzer Seite zum Faktor. Der Schlussmann lieferte sich ein packendes internes Duell mit seinem Gegenüber Jürgen Müller. Der ehemalige deutsche Nationaltorwart zeigte sich auf der Gegenseite ebenfalls als sicherer Rückhalt und nahm der HSG den einen oder anderen freien Wurf weg.

HCOB-Coach Daniel Brack rief sein Team früh zu einer Auszeit, die den Konstanzer Lauf etwas bremste und seinem Team mehr Struktur verlieh. Die Gäste spielten sich im Angriff viele gute Torgelegenheiten heraus. Sie schafften es, die Begegnung offen zu gestalten, nur stets mit einem kleinen Rückstand. Um näher heranrücken zu können, hätte die HCOB-Handballer ihre Chancen besser nutzen müssen. So stand beim Seitenwechsel ein 15:19-Rückstand auf der Anzeigentafel.

Kein Turnaround

In der zweiten Halbzeit blieb die Begegnung intensiv und umkämpft. Der Gast leistete sich eine Schwächephase mit mehreren technischen Fehlern, die Konstanz mit Gegentoren durch Konter bestrafte. Nach 40 Minuten stand es 24:18 für die Gastgeber. Aber Kampfgeist und Einsatz stimmten beim Verfolger. Die nächsten Minuten gehörten dem HCOB. Timm Buck und Daniel Schliedermann führten ihr Team heran. Erst mit Toren aus dem Rückraum, dann mit Kontertreffern. Der Rückstand schmolz auf zwei Tore, 23:25. Nun war die Wende denkbar und möglich.

HSG-Coach Jörg Lützelberger reagierte gleichfalls mit einer Auszeit. Ein Siebenmeterpfiff für sein Team kam zur rechten Zeit. Lukas Köder nutzte die Chance, um der HSG Luft zu verschaffen. Die Auswärtsmannschaft war trotzdem am Drücker. Trainer Daniel Brack lobte, "dass wir stark gefightet haben". Aber ein wesentlicher Punkt blieb ein Ärgernis: "dass wir uns im Abschluss den einen oder anderen Fehler zu viel geleistet haben." So gelang es nicht, die Partie von vorne zu gestalten und damit den Charakter der Begegnung grundlegend zu verändern. Es bleib ein Anrennen.

All das wiederholte sich - ein letztes Mal fünf Minuten vor dem Ende. Die Gäste kamen wieder auf 28:30 ran, Lukas Köder sorgte auf der Gegenseite aber erneut per Siebenmeter für mehr Abstand. Das Team von Trainer Daniel Brack versuchte es zu guter Letzt mit einer offenen Deckung, hatte damit Ballgewinne, aber es taten sich auch Lücken auf. Konstanz ließ sich den kleinen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen, jubelte am Ende über das 35:32.

Die HSG ist nun in der besten Ausgangsposition für den Saisonendspurt. Für den HC Oppenweiler/Backnang gilt es, die Niederlage abzuhaken, die positiven Aspekte mitzunehmen, schon am Donnerstag geht es weiter.

"Fantastisches Match"

HCOB-Trainer Daniel Brack analysierte nach dem Spiel: "Wir sind von Anfang einem Rückstand hinterhergelaufen. Wir haben dann stark gefightet, aber im Abschluss haben wir uns den einen oder anderen Fehler zu viel geleistet. Trotzdem haben wir dazu beigetragen, dass es ein echtes Spitzenspiel war. Konstanz hat einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde gemacht."

Sein Gegenüber Jörg Lützelberger ergänzte: "Das war ein fantastisches Match, solche Abende machen unseren Sport aus. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Wir hatten offensiv eine sehr starke erste Halbzeit."

HSG Konstanz - HC Oppenweiler/Backnang 35:32

HSG Konstanz: Konstantin Pauli, Janis Boieck (Tor), Michel Stotz (3), Áron Czakó (2), Luis Foege (4), Lars Michelberger, Felix Sproß (6), Christos Erifopoulos (5), Veit Schlafmann (2), Sebastian Hutecek, Jo Knipp, Fynn Beckmann, Samuel Wendel (5), Niklas Ingenpaß (1), Lukas Köder (7/4)

HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Jürgen Müller (Tor), Daniel Schliedermann (4), Elias Newel (4), Timm Buck (4), Alexander Schmid (2), Markus Dangers (4), Niklas Diebel (2), Tim Dahlhaus, Martin Schmiedt, Lukasz Orlich (1), Axel Goller (8/5), Florian Frank (2), Philipp Maurer, Lukas Rauh (1)

Schiedsrichter: Thomas Hörath / Timo Hofmann

Zuschauer: 1500

Strafminuten: 4/4