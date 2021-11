Spitzenspiel in Ansbach - Würzburg lädt zum Keller-Krimi

Der 19. Spieltag der Bayernliga Nord verspricht reichlich Spannung. An der Tabellenspitze empfängt die SpVgg Ansbach den ATSV Erlangen zum Top-Spiel. Bayern Hof und Abtswind stehen schwere Heimspiele bevor. Der FV 04 Würzburg lädt zum Kellerduell.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der goldene Oktober ist vorbei - nun beginnt der kalte November. Von wegen, in der Bayernliga Nord steht ein durchaus heißer Monat bevor. Vor allem in der Spitzengruppe wird es da für die SpVgg Ansbach interessant, die es alleine an den nächsten vier Spieltagen mehrfach (oder genau gesagt dreimal) mit Gegnern zu tun hat, die sich ebenfalls in der Nähe des Platzes an der Sonne tummeln. Schon am Samstag empfangen Patrick Kroiß & Co. den ersten Brocken. Der ATSV Erlangen ist in Topform und hat acht seiner letzten neun Spiele gewonnen. In der Vorrunde konnte die SpVgg zwar noch beim ATSV optimal punkten, aber inzwischen dürften die Unistädter eine ganz andere Dimension in der Liga erreicht haben. Mit Fabian Adelmann ist der Erfolg zurück an der Paul-Gossen-Straße und auch die Hoffnung weiter im Konzert der Vorderen mitzumischen. Adelmann selbst bleibt da aber ganz bodenständig "Wir müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze kommen, um erfolgreich zu sein. Im Moment ist unser primäres Ziel, unsere Idee vom Spiel weiter zu verinnerlichen und zu festigen. Dabei wollen wir natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Alles andere wird man dann sehen". In Ansbach klingen die Saisonziele dagegen bekanntermaßen anders. Die Verantwortlichen und Trainer Christoph Hasselmeier haben ganz klar den Aufstieg in die Regionalliga als Ziel formuliert.

Auch bei der DJK Vilzing wird man die Begegnung im Ansbacher Sportpark aufmerksam auf dem Schirm haben. In allererster Linie aber auch die eigene Aufgabe beim TSV Abtswind. Die ernüchternde Heimniederlage zuletzt gegen den TSV Großbardorf hat wieder den zweiten Platz gekostet. Um nicht weiter an Boden zu verlieren, wäre im Kräuterdorf nahe Kitzingen ein Erfolgserlebnis wichtig. Aber die Abtswinder kommen durchaus mit Selbstvertrauen daher, stehen im gesicherten Mittelfeld und sind laut ihrem Trainer Claudiu Bozesan "in der Lage, gegen jeden Gegner genügend Chancen herauszuarbeiten". Doch die müssen auch über die Linie und damit ist beim TSV auch ein wenig der Nerv zu finden - die Chancenverwertung. Statistisch gesehen landet nur rund jede vierte große Möglichkeit im Tor des Gegners. Ein Problem, dass aber auch die DJK Vilzing immer wieder anführt.

Der ASV Cham braucht Punkte

Für Vilzing sind das natürlich in erster Linie Luxusprobleme. Der Lokalrivale ASV Cham braucht dagegen vor allem eines, Punkte. Zwar liegen die Relegationsränge noch in Reichweite und ein guter Monat November könnte die Ausgangslage der Rot-Weißen wieder in anderem Licht erscheinen lassen. Doch dazu muss auch die Leistung auf dem Platz wieder stimmen. Nach einer desaströsen ersten Halbzeit in Erlangen (fünf Gegentore in 40 Minuten) war Interimstrainer Stefan Riederer schon ein wenig angefressen. "Schon an der Körpersprache nach dem ersten Gegentor hast du gesehen, dass das nichts mehr wird" und wechselte früh sogar zwei Spieler aus der U19 ein. Nun kommt mit der DJK Ammerthal der nächste dicke Brocken als Aufgabe und das Team von Michael Hutzler hat sich nach zwei Siegen in Folge wieder weiter vorne angemeldet.

Da will auch der FC Eintracht Bamberg bleiben. Allerdings dürfte das Gastspiel an der Grünen Au in Hof sicherlich kein Spaziergang werden. Zwar müssen die Hausherren wie schon zuletzt in Neumarkt aufgrund zahlreicher Ausfälle mit einem stark verjüngten Kader auskommen, doch Spiele im altehrwürdigen Hofer Stadion haben mitunter ganz eigene Gesetze. So leicht wie in der Vorrunde beim deutlichen 7:1-Kantersieg dürfte es diesmal nicht werden für die Elf von Julian Kolbeck.

Unterfranken-Derbys in Würzburg und Großbardorf

Neben dem Oberfrankenderby kommt es im Nachbarbezirk Unterfranken ebenfalls zu zwei direkten Vergleichen. Einmal empfängt der TSV Großbardorf den TSV Karlburg. Die "Gallier" sind nach ihrem Coup in Vilzing zum Auftakt der Vorrunde mittlerweile ein gutes Stück von den Plätzen zur Abstiegsrelegation entfernt und könnten mit einem Sieg weitere Distanz schaffen. Trainer Andreas Brendler freut sich aber nicht nur darüber, sondern vor allem, dass viele der jungen Spieler in der bisherigen Saison eine tolle Entwicklung genommen haben. "Es ist stark, was die Jungen leisten. Genau das ist der Weg, den wir in Großbardorf gehen wollen" und spricht unter anderem Mittelfeldspieler Julius Landeck (20) oder seinen Torhüter Justin Reichert (19) an, die noch keine Minute gefehlt haben. Beim Gegner aus Karlburg ist das gar nicht so viel anders. Um den spielenden Co-Trainer Sebastian Fries tummeln sich auch zahlreiche junge Akteure die zu echten Leistungsträgern gewachsen sind. Mit Jan Wabnitz (Mittelfeld) oder Marvin Fischer-Vallecilla (Tor) hat Trainer Markus Köhler Spieler im Kader, mit denen das Ziel Klassenerhalt realisiert werden kann. Während aber Gallier-Coach Andreas Brendler vorrechnet, dass der direkte Klassenerhalt mit 37 Punkten sicher sein könnte, ist sein Kollege Markus Köhler da noch skeptisch. "Ich gehe davon aus, dass wir mindestens 40 Punkte brauchen, um drin zu bleiben".

Das andere Unterfrankenderby ist tabellarisch noch ein wenig heikler. Der FV 04 Würzburg wie auch Aufsteiger Vatan Spor Aschaffenburg rangieren auf den Relegationsplätzen. Die werden sie auch - unabhängig vom Ausgang - nach diesem Spieltag nicht verlassen können.

Das ist auch für den FC Sand im bevorstehenden Derby gegen die DJK Don Bosco Bamberg rein rechnerisch nicht möglich. Aber ein Freund von Rechenspielchen ist FC-Trainer Matthias Strätz ohnehin nicht. Der hatte nach der deutlichen 0:6-Niederlage beim Tabellenzweiten FC Eintracht Bamberg ganz andere Probleme. Hatte er sich in den Spielen zuvor immer wieder vor seine Mannschaft gestellt, kamen nach dem letzten Wochenende schon deutlichere Töne zur Lage bei der Korbmacherelf. Mit der Leistung im Fuchspark konnte er unter dem Strich trotz einer guten Anfangsphase dann wohl auch nicht zufrieden sein. Gegen die Wildensorger will man nicht nur bewundernder Zuschauer sein, sondern jetzt sollen endlich wieder Punkte her.

Mit der Rolle des Zuschauers werden sich am Wochenende die Spieler und Verantwortlichen aus Feucht und Gebenbach zufrieden geben müssen. Die Partie wurde auf Dienstag, den 16. November (19 Uhr) verlegt.