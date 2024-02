Spitzenspiel, Derbys und Baumgarts HSV-Debüt: Das bringt der 23. Spieltag

Erst gibt Friedhelm Funkel am 23. Spieltag der 2. Bundesliga im Südwestderby seine Heim-Premiere als Trainer in Kaiserslautern, dann debütiert Steffen Baumgart an der Seitenlinie des Hamburger SV. In Fürth kommt es zum 272. Frankenderby, während die Fortuna weiter den ersten Sieg im neuen Jahr jagt.

In Kiel kommt es zum Topspiel gegen St. Pauli (li.), Steffen Baumgart coacht erstmals den HSV (mi.) und in Fürth findet das 272. Frankenderby statt. imago (3)

Die 2. Bundesliga startet mit einer Partie in den 23. Spieltag, die den Namen Spitzenspiel mehr als verdient hat. Die zweitplatzierten Störche aus Kiel empfangen Tabellenführer St. Pauli am Freitagabend um 18.30 Uhr. "Wir treffen auf einen Gegner, der viel Wucht erzeugen kann", betonte St. Paulis Coach Fabian Hürzeler, der sich auf eine "große Aufgabe" freut. Im Hinspiel konnten die Kieler diese Wucht allerdings nicht entfalten. Damals gab es ein klares 5:1 für den aktuellen Zweitliga-Primus.

Parallel kämpft der SC Paderborn 07 nach der deutlichen 0:4-Pleite gegen Kiel in der Vorwoche um den Anschluss an die Spitzengruppe. Dafür muss die Mannschaft von Lukas Kwasniok bei der zweitbesten Defensive der 2. Bundesliga bestehen. Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden musste erst 28 Gegentreffer hinnehmen - lediglich Spitzenreiter St. Pauli (19) kassierte weniger Tore.

Funkels Heim-Premiere am Betzenberg, Hertha reist nach Braunschweig

Am Samstag geht der Blick in der Tabelle nach unten. Bereits ab 13 Uhr sind drei der vier letzten Teams im Einsatz. Friedhelm Funkel feiert am Betzenberg sein Heim-Debüt als Trainer des 1. FC Kaiserslautern - und das ausgerechnet im Südwestderby. Für den Tabellen-16. geht es gegen den Elften aus Karlsruhe, der - ebenso wie der FCK - seit drei Ligaspielen nicht mehr gewinnen konnte.

Tabellennachbar Eintracht Braunschweig, aktuell einen Zähler und einen Platz vor dem Relegationsplatz, empfängt zeitgleich die wiedererstarkte Hertha aus Berlin, die zuletzt sowohl in Fürth (2:1), als auch gegen Magdeburg (3:2) gewinnen konnte. Die Braunschweiger Löwen entwickelten sich jedoch in den vergangenen Wochen zu einer kleinen Heim-Macht - die letzten drei Spiele im Eintracht-Stadion wurden allesamt gewonnen.

Niedersachsenduell in Osnabrück - Schalke kann sich Luft verschaffen

Das Schlusslicht aus Osnabrück wartet derweil seit nunmehr 15 Ligaspielen auf Saisonsieg Nummer zwei. Ebenfalls ab 13 Uhr steht Uwe Koschinat mit seiner Mannschaft vor der nächsten große Hürde: Hannover 96 ist zum Niedersachsenduell zu Gast an der Bremer Brücke. Die 96er dürften mit einer breiten Brust gen Westen reisen, schließlich wurden die letzten vier Spiele allesamt gewonnen und der Abstand zum drittplatzierten Hamburger SV auf einen Punkt verkürzt.

Auch am Samstagabend (20.30 Uhr) steht der Tabellenkeller im Fokus. Der FC Schalke 04 hat auswärts die Chance, nach dem 1:0 über Wiesbaden nachzulegen und mit einem Sieg im direkten Duell an Magdeburg vorbeizuziehen, um sich weiter Luft zu verschaffen. Der FCM musste sich zuletzt in Unterzahl mit 2:3 gegen Hertha BSC geschlagen geben und steht nur noch einen Punkt vor den Knappen auf Rang zwölf.

Baumgarts Debüt und das 272. Frankenderby

Am Tag darauf (13.30 Uhr) gibt Steffen Baumgart sein Debüt als Trainer des Hamburger SV. Der bekennende HSV-Fan trifft mit seinem neuen Arbeitgeber auf die SV Elversberg. Dabei geht es nicht nur darum, Relegationsplatz drei zu festigen, sondern auch, an mindestens eines der beiden Spitzenteams aus St. Pauli und Kiel, die bereits am Freitag aufeinandertreffen, wieder näher ranzurücken. Die Hamburger dürften allerdings gewarnt sein: Im Hinspiel setzte sich der Aufsteiger, der sich mittlerweile im Mittelfeld festgesetzt hat, mit 2:1 durch.

Auch die SpVgg Greuther Fürth hat noch alle Chancen, um ganz oben in der 2. Bundesliga mitzumischen, wenngleich die aktuelle Formkurve deutlich nach unten zeigt. Drei Niederlagen am Stück sorgten dafür, dass Alexander Zorniger mit seiner Elf auf den fünften Rang abrutschte. Die nächste Chance, um wieder in die Spur zu finden, gibt es am Sonntag (13.30 Uhr) im 272. Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg. Der Club reist ebenfalls mit einer Serie an, die es im Prestigeduell zu beendet gilt: Die vergangenen drei Ligaspiele gingen allesamt unentschieden aus.

Fortuna wartet auf den ersten Sieg im neuen Jahr

Eine Serie beenden, das ist auch für Fortuna Düsseldorf im Parallelspiel ein gutes Stichwort. Die Mannschaft von Daniel Thioune entwickelte sich in den vergangenen Wochen vom Aufstiegsaspiranten mehr und mehr zum Sorgenkind. 2024 steht man mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen punktgleich mit Schlusslicht Osnabrück am Ende der Rückrundentabelle. Die nächste Chance auf den ersten Sieg des neuen Jahres gibt es gegen Kellerkind Hansa Rostock, das dem HSV in der Vorwoche ein 2:2 abtrotzte, allerdings weiterhin auf Rang 17 steht.