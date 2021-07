Spitzenspiel beim ATSV - Derbyzeit in Neumarkt

Die Schlagzahl bleibt hoch: Der 2. Spieltag in der Bayernliga Nord steigt unter der Woche. Kommt es so am Dienstag zum Derby zwischen dem ASV Neumarkt und dem SV Seligenporten, steht am Mittwoch beim Aufeinandertreffen zwischen dem dem ATSV Erlangen und der SpVgg Ansbach das Duell zweier Liga-Mitfavoriten auf dem Programmzettel.

Auch wenn es noch viel zu früh für Prognosen ist, am ersten Spieltag wurden schon einmal Ausrufezeichen gesetzt. Doch viel Zeit zum nachdenken bleibt nicht. Die Taktzahl bleibt hoch, und so hat man beim FC Sand wohl gleich die Zeit nach dem Schlusspfiff gegen Eintracht Bamberg genutzt und eine ausführliche Besprechung im Sitzkreis auf dem Platz abgehalten. Denn schon am kommenden Mittwochabend steht schon wieder Bamberg auf dem Programm. Diesmal die DJK Don Bosco und auch die hat gegenüber dem Wochenende wieder etwas gut zu machen.

Aber bleiben wir mal in chronologischer Reihenfolge. Auch schon am Dienstagabend kommt es zu zwei Derbys. Da wäre zum einen das Duell der alten Rivalen ASV Neumarkt und SV Seligenporten, die sich schon seit Jahren auf dem Feld und auch in der Halle rassige Duelle geliefert hatten. Allerdings sehen die Vorzeichen in dieser Saison den ASV Neumarkt in der Favoritenrolle. Die kommen doch recht stabil und mit einem breiten Kader aus der Vorbereitung. Und auch wenn es am Samstag in Hof "nur" ein 1:1 gegeben hat, die Spielweise und der Auftritt des ASV machen Hoffnung auf eine ordentliche Spielzeit. Die Vorzeichen beim SV Seligenporten sind dagegen ganz andere. Man steht nach einem radikalen Umbruch vor einer Saison mit vielen Fragezeichen. Das Pokalaus in Ansbach ist sicherlich zu verschmerzen, doch gleich im ersten Heimspiel gegen den TSV Karlburg zu verlieren, lässt im "Kloster" schon die eine oder andere Sorgenfalte bei den Verantwortlichen auf der Stirn entstehen.

Bleiben wir beim TSV Karlburg. Wenn man dort ein wenig in den Verein hineinhört oder mit Vorstand Michael Gereth spricht, dann ist da noch immer viel Demut vor dieser Bayernliga. Was keinesfalls negativ auszulegen ist, denn vor den Toren Karlstadts ist man sehr froh, "noch ein Jahr Bayernliga spielen zu dürfen". Das sah in der letzten Spielzeit erst einmal nicht so aus – am Ende der absolvierten Spiele stand man mit nur 14 Zählern auf Rang 16. Jetzt hat man zumindest schon einmal drei - und mit denen im Rücken kann man die Aufgabe TSV Großbardorf etwas entspannter angehen. Denn die "Gallier" aus Großbardorf gehören trotz ihrer Auftaktniederlage zu den Teams, die man im vorderen Teil der Tabelle erwarten dürfte.

Das dritte Spiel am Dienstag ist vielleicht nicht unbedingt ein echtes Derby – ein Traditionsduell ist es allemal. Ursrprünglich für den Mittwoch geplant, hat man sich beim FC Eintracht Bamberg dazu entschlossen, gegen die SpVgg Bayern Hof schon am Dienstagabend im Fuchsparkstadion anzutreten.

Reisetechnisch wird dann der Mittwoch abend für zwei Teams zu einer kleinen Herausforderung. Neuling SC Feucht muss zur DJK Gebenbach. Trotz deren deutlicher Auftaktniederlage hat SC-Trainer Florian Schlicker großen Respekt vor den Oberpfälzern. "Die werden uns auch körperlich alles abverlangen. Die Aufgabe müssen wir zu 100% annehmen“, sagt er. Ein richtiger Tagesauflug in den Bayerischen Wald steht dem TSV Abtswind bevor. Über 200 Kilometer Entfernung bedeuten nicht nur eine lange und aufwendige Anreise, auch die Aufgabe mit der DJK Vilzing dürfte ein ganz harte Nuss sein, die man knacken muss.

Aus dem Bayerischen Wald in die andere Richtung fährt der ASV Cham. Allerdings ist der Weg zur DJK Ammerthal (bei Amberg) sicher ein wenig leichter zu bewältigen. Und in Erlangen steigt derweil das Duell zweier Mittelfranken - aber auch zweier Top-Favoriten. Der ATSV empfängt die SpVgg Ansbach. Beide Teams sehen ihren jeweiligen Gegner als einen echten Gradmesser und bekunden dabei großen Respekt voreinander. Allerdings will keiner selbst so recht die Favoritenrolle annehmen und schiebt sie erst einmal dem anderen zu.

Probleme über die man bei den nächsten vier Teams sich sicher keine Gedanken macht. Denn alle standen am ersten Spieltag am Ende mit leeren Händen da. Der SV Vatan Spor Aschaffenburg empfängt im ersten Heimspiel den Würzburger FV und – wie eingangs erwähnt – muss der 1.FC Sand zur DJK Don Bosco Bamberg.