Spitzenreiter Würzburg empfängt die Bayern Amateure - Trotzt Haching dem Verletzungspech?

Vor dem 16. Spieltag hat sich der Meisterkampf in der Regionalliga Bayern wohl endgültig auf die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching verengt. Die personell gehandicapten Hachinger wollen mit einer noch immer prominent bestücken Elf auch Vilzing schlagen, die Würzburger haben mit dem FC Bayern München II einen spektakulären, wenngleich taumelnden Gegner auswärts vor der Brust.

In Bayern wird auch am 16. Spieltag wieder das Flutlicht angeknipst. Am Freitag finden fünf Spiele statt. Tabellarisch ist zu Beginn des Wochenendes der Abstiegskampf der interessanteste Aspekt. Der FV Illertissen (18.) bestreitet ein direktes Duell gegen den VfB Eichstätt (19.). Beim FVI, der am vergangenen Montag mit dem 3:0 in Pipinsried ein deutlich vernehmbares Lebenszeichen ausgesendet hatte, sitzt erstmals der neue Trainer Holger Bachthaler auf der Bank, der so neu gar nicht ist, denn zwischen 2012 und 2016 prägte er schon einmal eine erfolgreiche Ära in Illertissen. Eichstätt hat derweil an drei Niederlagen in Folge zu knabbern.

Für den FC Pipinsried steht eine ganz wichtige Reise auf dem Plan, denn es geht zum FC Augsburg II, der nur einen Platz und einen Punkt hinter dem FCP steht. "Verlieren verboten" sagt man in solchen Fällen häufig, und wie Gewinnen geht, das muss Pipinsried womöglich erst wieder neu erlernen, denn zuletzt buchte sich die Mannschaft von Nikola Jelisic am 26. August drei Punkte aufs Konto (2:0 gegen Türkgücü München). Die U 23 des FCA konnte hingegen ihre vergangenen beiden Partien siegreich gestalten.

Im direkten Duell können der TSV Buchbach und die SpVgg Ansbach verhindern, dass sie in Bälde auch hinten reingezogen werden. Auch wenn Aufsteiger Ansbach bisher gut durch die Saison gekommen ist, die Mittelfranken sind nicht komplett zufrieden. Die mangelnde Chancenverwertung ist der einzige Punkt, den Trainer Christoph Hasselmeier seinem Team im bisherigen Saisonverlauf vorhalten kann. So ist dem 31-Jährigen auch nach dem Spiel gegen Schweinfurt vor allem das verschenkte Spiel in Vilzing (2:4) Mitte September im Gedächtnis geblieben. "Wir hätten dort zur Pause mindestens 4:0 führen müssen (Anm. d.Red.: Halbzeitstand 2:0)", ärgerte er sich über die verpasste Chance. Es ist bei Weitem nicht die einzige in dieser Spielzeit. Bereits gegen Türkgücü (0:1) eine Woche zuvor ließen die Nullneuner zahlreiche Torchancen ungenutzt. "23 Punkte bis zum Vorrundenende" hat sich Hasselmeier als Zwischenziel gesetzt. Dies dürfte mit aktuell 19 Zählern bei vier verbleibenden Spielen mehr als möglich sein.

Für den 1. FC Schweinfurt 05 und Türkgücü München, einst erbitterte Konkurrenten um den Aufstieg, stellt sich nach derzeitiger Lage weder Auf- noch Abstiegskampf. Ganz anders beim TSV Rain/Lech (17.), der als klarer Außenseiter zum Sechsten Viktoria Aschaffenburg fährt.

Weniger Optionen für Wagner

Die SpVgg Unterhaching eröffnet am Samstag das enge Fernduell um Platz eins mit dem Heimauftritt gegen die DJK Vilzing. "Es ist echt krass, was aktuell los ist bei uns", sagt Trainer Sandro Wagner und meint damit die Verletzungsmisere. Insgesamt besitzen die Hachinger allerdings immer noch einen Kader, der dem Anspruch eines Favoriten gerecht wird. Gegen Ansbach stand zuletzt ein Dutzend an Spielern im Kader, das in den ersten drei Ligen Profierfahrungen gesammelt hat. Allerdings werden durch die Verletzungen die Optionen für Wagner weniger. Insbesondere in Spielen gegen die direkte Konkurrenz im Meisterschaftsrennen könnte dies ausschlaggebend sein.

Tabellendritter, aber schon mit acht Zählern Rückstand auf das Führungsduo Würzburg/Unterhaching, ist Wacker Burghausen. Einerseits kein Beinbruch, da der Aufstieg ohnehin nie das ausgegebene Ziel gewesen sei, doch anderseits ärgert man sich an der Salzach, dass man wiederholt Vorsprünge verspielt hat. Gegen Würzburg (1:3), Fürth II (2:2), Augsburg II (1:1), Buchbach (2:2) lag Burghausen immer vorne, teilweise sogar mit zwei Toren, holte am Ende allerdings nur drei von zwölf möglichen Punkten. Gegen den im Tabellenmittelfeld komfortabel gepolsterten Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing steht Burghausen vor der nächsten Bewährungsprobe.

Zudem sind die beiden mittelfränkischen Zweitliga-Reserven im Einsatz. Die SpVgg Greuther Fürth II misst sich mit dem TSV Aubstadt, die U 23 des 1. FC Nürnberg fährt zum Schlusslicht SV Heimstetten.

Deutliche Worte von Buck

Die einzige Sonntagspartie hat es in sich: Der torhungrige Spitzenreiter Würzburger Kickers spielt an der Grünwalder Straße bei der strauchelnden Reserve des FC Bayern München. Die Bayern Amateure stehen nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsrelegationsplatz, zum Teil mit großer personeller Fluktuation und einer starken Fokussierung auf die vereinseigene U 19 erklärbar, doch man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man unterstellt, dass Abstiegskampf am FC-Bayern-Campus eigentlich nicht eingeplant gewesen ist. Co-Trainer Stefan Buck, der den an Corona erkrankten Martiin Demichelis zuletzt vertreten hatte, zeigte sich nach der 0:2-Niederlage in Aubstadt "sehr enttäuscht von meinem Team".

Bei den Würzburgern ist derzeit genau das Selbstverständis vorhanden, was man normalerweise von der Säbener Straße, insbesondere vom "großen" FC Bayern, kennt. Trainer Marco Wildersinn konnte den zwischenzeitlichen Rückstand gegen Burghausen (Endstand 3:1) gut verdauen: "Wir haben das Spiel 90 Minuten kontrolliert, viele Chancen herausgespielt und sind auch nach Rückstand ruhig geblieben. Das Gegentor war ärgerlich, aber so wie wir momentan drauf sind, wissen wir auch, dass wir immer in der Lage sind, weitere Tore zu machen", wird der FWK-Trainer auf der Internetseite der Mainfranken zitiert.