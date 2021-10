Spitzenreiter Velbert knackt Schlusslicht Sterkrade-Nord - TuRU bleibt Verfolger Nummer eins

8. Spieltag der Oberliga Niederrhein: Die SSVg Velbert konnte die Tabellenführung gegen die TuRU Düsseldorf behaupten. Im Tabellenkeller bleibt es dagegen weiterhin kuschelig.

Souverän, aber ohne Glanz, löste der Tabellenführer SSVg Velbert am Sonntag die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht Sterkrade-Nord und brachte eine bequeme 2:0-Führung über die Zeit. Dabei reichten dem Primus 45 Minuten aus, um die Weichen für den fünften Saisonsieg zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt führte der Favorit nämlich schon mit 2:0. In der 8. Minute knackte Machtemes den tiefstehenden Abwehrriegel der Hausherren erstmals und erzielte die frühe Führung für seine Mannschaft. Im Stile einer Spitzenmannschaft bestimmte Velbert fortan das Spielgeschehen und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff mit dem zweiten Treffer des Nachmittags. Wie schon beim ersten Treffer agierte die ansonsten stabil stehende Defensive der Hausherren zu passiv, diesmal profitierte Urban davon und netzte zum 2:0 ein (45.). Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Ohne die drückende Überlegenheit aus dem ersten Durchgang bestimmte Velbert aber weiterhin den Spielrhythmus, verpasste es allerdings frühzeitig den Sack zuzuschnüren. Gegen offensiv harmlose Gäste war dies aber auch nicht nötig. Am Ende stand ein ungefährdeter 2:0-Sieg auf der Anzeigetafel. Damit bleibt die SSVg auch im siebten Spiel der laufenden Spielzeit ungeschlagen. Die immer noch sieglose SpVgg Sterkrade-Nord verharrt dagegen mit einem mageren Pünktchen weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Dicht auf den Fersen der SSVg Velbert bleibt weiterhin die TuRU Düsseldorf. Gegen zuletzt stark aufspielende Sportfreunde Baumberg ließ die Mannschaft von Francisco Carrasco nichts anbrennen und fuhr einen verdienten 2:0-Heimsieg ein. Allerdings erwiesen sich die in der Abstiegszone festsitzenden Baumberger über die gesamte Spielzeit als harter Brocken, lediglich der stärkere Offensivdrang der Heimelf machte an diesem Tag den Unterschied. Etwas Glück spielte der TuRU aber auch noch in die Karten. In der 22. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Rey Alonso sicher im Tor versenkte. Mit einem 0:1-Rückstand im Nacken merkte man den Sportfreunden Baumberg, die eine erfolgreiche englischen Woche hinter sich hatten (zwei Siege, 9:2-Tore), die hohe Belastung der letzten Tage an, sodass in den entscheidenden Momenten die letzte Gedankenschnelligkeit fehlte. Kurz vor Schluss holte Düsseldorf dann zum endgültigen k.O-Schlag aus. In der 93. Minute erzielte Ayas den entscheidenden 2:0-Siegtreffer. Damit bleibt die TuRU auch im siebten Spiel in Serie ohne Niederlage und zieht mit dem Tabellenführer SSVg Velbert gleich. Baumberg muss nach den jüngsten Erfolgserlebnissen erstmals wieder einen Dämpfer einstecken und rutscht auf den 18. Tabellenplatz ab.

Verfolgerfeld bleibt dran

Auch das Verfolgerfeld des Top-Duos der Oberliga Niederrhein bleibt in Schlagdistanz. So konnten der VfB Hilden, der 1. FC Bocholt, die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Kleve allesamt Siege einfahren und den geringen Abstand zur Tabellenspitze beibehalten. Dem VfB Hilden reichte ein Treffer gegen das Kellerkind TV Jahn Hiesfeld aus, um die Partie für sich zu entscheiden - Endstand 1:0. Deutlich souveräner siegte dagegen der 1. FC Bocholt über Schwarz-Weiß Essen. Dank einer starken ersten Hälfte feierte der FCB einen 3:0-Auswärtssieg. Beinahe blamiert hätte sich die SpVg Schonnebeck beim abstiegsbedrohten FSV Duisburg. Einen 0:1-Pausenrückstand konnte die Mannschaft von Dirk Tönnies aber noch in ein 2:1 ummünzen. Über drei Punkte durfte sich auch der 1. FC Kleve freuen. Der Mann des Tages war dabei Nedzad Dragovic, der mit seinem Doppelpack maßgeblich am 2:1-Sieg seiner Mannschaft beteiligt war.

Im Tabellenkeller blebt es weiterhin kuschelig. Neben dem TV Jahn Hiesfeld, Baumberg und Sterkrade-Nord mussten auch der SC Union Nettetal und der Cronenberger SC knappe Niederlagen hinnehmen. Nettetal unterlag beim 1. FC Monheim mit 1:2. Ebenfalls mit 1:2 hat auch der Cronenberger SC verloren. Im Kellerduell mit dem 1. FC Mönchengladbach verspielte der CSC eine 1:0-Pausenführung und letztlich wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.

Im Tabellenmittelfeld teilten sich derweil Ratingen 04/19 und der SC Düsseldorf West die Punkte - Endstand 2:2. An der Grenze zur roten Zone gab es einen Positionswechsel. Dank eines 2:1-Sieges über den SC Velbert schoben sich die Sportfreunde Niederwenigern am SCV vorbei und verlassen die Abstiegszone. Velbert rutscht dagegen erstmals in dieser Saison unter den Strich. Auch für den TSV Meerbusch geht es in der Tabelle nach oben. Nach dem deutlichen 4:0-Auswärtssieg über den FC Kray klettert die Mannschaft von Antonio Molina um fünf Plätze nach oben und belegt nun Rang 13.