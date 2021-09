Spitzenreiter Regensburg macht's hochspannend - Schalke mit neuem Torwart

So langsam zeichnen sich in Liga zwei grobe Tendenzen ab. Kann es für den noch immer ungeschlagenen 1. FC Nürnberg tatsächlich hoch hinaus gehen? Hat sich der HSV wirklich gefangen? Bei zwei Kellerkindern ist unterdessen schon durchgegriffen worden, auch in Kiel zeigt sich ein neuer Mann. Der Überblick zu Runde 8, der mit spannenden Siegen für Tabellenführer Regensburg und für Heidenheim begonnen hat ...

Aue krönt Aufholjagd nicht - Regensburg macht stark weiter

Obwohl Aleksey Shpilevski zuletzt das Vertrauen ausgesprochen worden war, wurde kurzerhand Marc Hensel im Erzgebirge installiert. Doch auch mit dem neuen Trainer kam das noch ohne Sieg dastehende Aue am Freitag bei Überraschungsklub Jahn Regensburg anfangs nicht in Tritt. Nach Toren von Beste (7.) und Besuschkow (11.) stand es auch aufgrund schlechten Abwehrverhaltens früh 0:2. Doch die Sachsen gaben sich nicht auf, zeigten sich vor allem im zweiten Abschnitt mutig - und kamen in der Tat durch Kühn (52.) und Bussmann (87.) eindrucksvoll zurück. Der Punkt war zum Greifen nah, wurde dem FC Erzgebirge aber doch noch entrissen. Warum? Weil Jahn-Profi Albers in der Schlussminute der regulären Spielzeit noch das lautstark gefeierte 3:2 schoss. Damit gelang der Sprung zurück auf Rang 1.



Was der Freitag noch zu bieten hatte: Der 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98 standen sich gegenüber - und für beide Klubs war die Prämisse dieselbe ... Mit einem Dreier konnte oben der Kontakt gehalten werden, mit einer Niederlage wäre vorübergehend das graue Mittelfeld angesagt. Der lachende Sieger war am Ende der FCH, der mit dem erst in der 84. Minute erreichten 2:1 den dritten Dreier am Stück einsackte. Während der Elf von Kult-Coach Frank Schmidt damit vorübergehend der Sprung auf Platz 2 gelang, blieb der SV98 stecken.



Kiels harte Nummer - St. Paulis Prüfung

Der vollgepackte Samstag wartet ebenfalls mit einem richtungsweisenden Spiel an der Spitze auf: So erwartet der Karlsruher SC den FC St. Pauli im heimischen Stadion. Für die Kiez-Kicker ist die Sache klar: Erstmals sollen in dieser Spielzeit zwei Siege in Folge gelingen (zuletzt 4:1 gegen Ingolstadt). Doch Vorsicht vor dem KSC, der jüngst auf Schalke überrascht hat (2:1). Erfolgstrainer Christian Eichner soll alsbald verlängern, wie Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer der Deutschen Presse-Agentur verraten hat: "Wir befinden uns auf der Zielgeraden."



Aufsteiger Ingolstadt stagniert nach wie vor am unteren Tabellenrand, die erst erreichten vier Zähler samt bereits kassierter 18 Gegentreffer (Höchstwert) sollen das Team aber nicht lähmen. Trainer Roberto Pätzold hat schon mehrmals betont, dass sein Team härter als andere Konkurrenten arbeiten muss, um zum Erfolg zu kommen. Die nächste Chance bietet sich gegen die ebenfalls noch wenig schwungvollen Düsseldorfer. Doch auch hier regiert bei Coach Christian Preußer die Zuversicht: "Mein Grundgefühl ist positiv."

Von Negativität erfüllt waren zuletzt die sportlichen "Errungenschaften" von Holstein Kiel. Vom Fast-Aufstieg in die Bundesliga bis hin zur aktuellen Lage im Zweitliga-Keller (erst fünf Punkte) sind nur wenige Monate vergangen. Das hatte nun den Rücktritt von Trainer Ole Werner zur Folge. Und während die Bosse an der Förde die Fühler nach Kandidaten ausstrecken, soll Co-Trainer Dirk Bremser in Paderborn mit Mut an die Sache herangehen. Also dort, wo der treffsichere Tabellenführer ist. Schwerer kann die Aufgabe in diesen Tagen nicht sein.



Schalke und die Siegpflicht

Bereits drei Niederlagen stehen für Bundesliga-Absteiger Schalke zu Buche, das jüngste 1:2 gegen Karlsruhe war der nächste Tiefschlag. Denn trotz Ballbesitzflut und Dominanz fehlte es an Ideen. Nun geht es am Samstagabend bei Hansa Rostock zu Werke (mit neuem Torwart, Ralf Fährmann muss auf die Bank) - und für S04-Coach Dimitrios Grammozis ist die Sache klar: "Wir waren gegen Karlsruhe nicht so 100 Prozent gallig und geil auf das Spiel, wie wir es in den letzten beiden Spielen waren. Mit 99,9, 99,5 oder 99 Prozent wird es schwer."



Showdown in Hamburg - Rückkehrer beim SVS

Hält nichts von verfrühter Euphorie: Robert Klauß. imago images/Zink

Am Sonntag richtet sich der Blick vor allem auf einen hochspannenden Vergleich: Der als einziger Zweitligist noch ungeschlagene 1. FC Nürnberg trifft auf den mit Derby-Selbstvertrauen vollgetankten Hamburger SV. Klar ist: Der Sieger würde sich vorn etwas verankern. FCN-Coach Robert Klauß macht übrigens bei der sich breit machenden Euphorie im Umfeld nicht mit. "Ich bin Trainer, kein Träumer", so der Klauß’sche Konter auf mögliche Gedankenspiele, ob es denn in dieser Saison schon zum Aufstieg reichen könne. "Ich lasse mich nicht locken, das Spielchen spiele ich nicht mit."



Ein Dämpfer der Träume hat vergangene Woche das Fanlager an der Weser erhalten, nun gilt es für Werder Bremen, beim gut gestarteten Aufsteiger Dynamo Dresden wieder dreifach zu punkten. Interessant: Im Sachsenland könnte es zum Duell der beiden Mai-Brüder kommen. Der in Dresden geborene Lars Lukas ist im Sommer vom FC Bayern zum SVW gekommen, während Sebastian Kapitän der SGD ist.



Und auch in den Keller wird zum Abschluss geblickt. Denn wenn Hannover 96 und der SV Sandhausen die Klingen kreuzen, dann steht auch hier ein richtungsweisendes Duell an. Können die anfangs doch recht schlingernden Niedersachsen nach zuletzt zwei Siegen am Stück den Trend aufrechterhalten? Oder gelingt den Sandhäusern nach drei Pleiten am Stück mitsamt anschließender Trainerentlassung (Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits) in Spiel eins unter Trainer-Rückkehrer Alois Schwarz direkt der Startschuss in Richtung sicheres Ufer?