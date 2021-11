Spitzenquartett im Gleichschritt - Magdeburg makellos

Favoritensiege an der Spitze: Die Topteams um die Überflieger des SC Magdeburg haben ihre Pflichtaufgaben in der Handball-Bundesliga erfüllt.

Er war in Minden kaum zu bremsen: Kay Smits. imago images

Der Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt feierte mit einem 31:26 (16:12) beim TSV GWD Minden seinen zwölften Sieg im zwölften Ligaspiel. Der SCM ließ sich auch von einem Fehlstart nach der Pause, als Minden nach einem Fünf-Tore-Rückstand kurzzeitig ausglich, nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende war Kay Smits mit acht Treffern der beste Werfer für den European-League-Sieger von Trainer Bennet Wiegert.

Dahinter holte auch Rekordmeister THW Kiel beim 32:28 (13:11) gegen den SC DHfK Leipzig zwei Pluspunkte. Die Kieler taten sich gegen Leipzig nur zwischenzeitlich schwer, profitierten unter anderem vom starken Rechtsaußen Niclas Ekberg (acht Tore). Vor Anpfiff waren die Vertragsverlängerungen von Rune Dahmke und Sven Ehrig bekannt geworden.

Ohne ihren Trainer Maik Machulla, der wegen einer Corona-Infektion weiterhin fehlt, feierte Vizemeister SG Flensburg-Handewitt beim 27:25 (15:12) gegen die HSG Wetzlar seinen dritten Bundesliga-Sieg in Folge und ist seit nun acht Pflichtspielen ohne Niederlage. Zudem setzte sich der frühere Bundestrainer Christian Prokop mit der TSV Hannover-Burgdorf überraschend mit 33:31 (18:14) bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe durch. Für die abstiegsbedrohten Niedersachsen war es der vierte Saisonsieg.

Hinze: "Können uns nur entschuldigen"

Früher am Sonntag hatten die Füchse Berlin einen 32:17 (14:8)-Kantersieg gegen den Bergischen HC eingefahren. "Das darf nicht passieren. Ich ärgere mich über mich selbst", haderte BHC-Coach Sebastian Hinze nach Spielschluss am "Sky-Mikrofon: "Wir machen es zu Beginn des Spiels wirklich ordentlich und sind auch gut im Spiel. Dann lassen wir ein paar Chancen liegen und machen individuelle Fehler. Das hat eine große Unsicherheit ausgelöst und wir haben es nicht geschafft, das wieder abzulegen. Für die zweite Halbzeit können wir uns, ich in erster Linie, nur entschuldigen."

Bester Werfer der Füchse war der Däne Hans Lindberg mit acht Treffern. Fabian Wiede, der im Team von Trainer Jaron Siewert sein Comeback feierte, wirkte zufrieden: "Wir haben heute als Mannschaft sehr überzeugt und können stolz sein."

TSV GWD Minden - SC Magdeburg 26:31 (12:16)

Tore für Minden: Urban 8/3, Darmoul 4, Pieczkowski 4, Richtzenhain 4, Janke 2, Korte 2, Schluroff 1, Staar 1

Tore für Magdeburg: Smits 8/3, M. Damgaard 7, Mertens 4, Hornke 3/1, Bezjak 2, Gullerud 2, Saugstrup 2, Chrapkowski 1, G. T. Kristjansson 1, O'Sullivan 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 1362

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -

THW Kiel - SC DHfK Leipzig 32:28 (13:11)

Tore für Kiel: Ekberg 8/4, Reinkind 5, Sagosen 5, Wiencek 4, Weinhold 3, M. Landin 2, Pekeler 2, Zarabec 2, Dahmke 1

Tore für Leipzig: Binder 5, Krzikalla 5/1, Sunnefeldt 5, Ivic 4, Milosevic 3, Mamic 2, Remke 2, Ernst 1, Jotic 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 9000

Strafminuten: 10 / 10

Disqualifikation: - / Ernst (55./3. Zeitstrafe)

Füchse Berlin - Bergischer HC 32:17 (14:8)

Tore für Berlin: Lindberg 8/3, Andersson 4, Wiede 4, Koch 3, Marsenic 3, Michalczik 3, Chrintz 2, Holm 2, M. Vujovic 2, Kopljar 1

Tore für den BHC: Weck 5, Arnesson 4/2, Gutbrod 2, Nikolaisen 2, Bergner 1, Damm 1, A. Gunnarsson 1, Schönningsen 1

Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Zuschauer: 2895

Strafminuten: 6 / -

Disqualifikation: - / -

SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 27:25 (15:12)

Tore für Flensburg: E. M. Jakobsen 7/4, Einarsson 6, Golla 3, Larsen 3, Svan 3, Johannessen 2, Mensing 2, Lindskog 1

Tore für Wetzlar: Rubin 7, Forsell Schefvert 4, Mellegard 4, Holst 3/3, Cavor 2, Novak 2, Danner 1, Fredriksen 1, Nyfjäll 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 4866

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

TBV Lemgo Lippe - TSV Hannover-Burgdorf 31:33 (14:18)

Tore für den TBV: Elisson 12/4, Cederholm 7, Carlsbogard 4, Kogut 4, Guardiola Villaplana 2, Schagen 1, Simak 1

Tore für Hannover: Martinovic 10, Mävers 8, Kuzmanovski 5, Brozovic 4, Böhm 2, Büchner 2, J. Hansen 2

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Zuschauer: 2703

Strafminuten: 8 / 16

Disqualifikation: Suton (45./Unsportlichkeit) / Böhm (41./3. Zeitstrafe)