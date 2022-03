Spitzenduo torlos - Saarbrücken und Osnabrück erhöhen den Druck auf Lautern

Magdeburg und Kaiserslautern haben am 31. Spieltag 0:0 gespielt, die Verfolger konnten den Rückstand verkürzen. Im Tabellenkeller fuhr Verl einen wichtigen Sieg ein.

Der 1. FC Kaiserslautern spielte in Freiburg nur 0:0, Saarbrücken (re.) und Osnabrück schließen auf. IMAGO/Jan Huebner

Während Spitzenreiter Magdeburg gegen personell gebeutelte, aber leidenschaftlich verteidigende Meppener nicht über ein 0:0 hinauskam, trennten sich auch der 1. FC Kaiserslautern und der SC Freiburg II ohne Tore und Sieger. Und das, obwohl Freiburg ohne Toptorjäger Vermeij antrat, der mit der Profimannschaft nach Fürth gereist war.

Die Verfolger konnten den Rückstand zu den Roten Teufeln damit verkürzen. Der 1. FC Saarbrücken hat seine eigenen Ansprüche unterstrichen und den Halleschen FC besiegt. Ein Doppelschlag von Boeder (22.) und Günther-Schmidt (26.) ebnete den Weg für die Saarländer. Huth gelang nach dem Seitenwechsel zwar der Anschluss (64.), zu mehr reichte es für den HFC aber nicht. Der FCS ist dem FCK damit bis auf zwei Punkte nähergekommen.

Auch der VfL Osnabrück hält sich im Aufstiegsrennen. Die Lila-Weißen besiegten Viktoria Berlin. Gegen tiefstehende Gäste erzielte Kunze den wichtigen Führungstreffer vor der Pause (31.), den Benyamina im zweiten Durchgang ausglich (64.). Doch nur zehn Minuten später brachte Opoku den VfL wieder in Führung (74.). Köhler sorgte dann für die Entscheidung zum 3:1-Sieg (83.).

Verl jubelt im Kellerduell

Der SC Verl hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Ostwestfalen entschieden das Kellerduell beim Tabellenletzten Havelse mit 3:1 für sich. Petkov (12.), Putaro vom Elfmeterpunkt (34.) und Ochojski (66.) erzielten die Tore, Engelking gelang lediglich der Ehrentreffer (81.). Der SC hat damit nur noch zwei Zähler Rückstand auf den 16. Rang. Dort steht noch Türkgücü München. Der Vorjahresaufsteiger hat einen Tag nach dem Zwei-Punkte-Abzug beim SV Wehen Wiesbaden verloren. Wurtz erzielte das Siegtor für den SVWW (40.).

Keller- und Verfolgerduell am Sonntag - Braunschweig kann am Montag nachziehen

Am Sonntag will der MSV Duisburg im Heimspiel gegen den FSV Zwickau (13 Uhr) nach vier Siegen in den letzten fünf Spielen einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Um 14 Uhr kommt es zum spannungsgeladenen Verfolgerduell zwischen Waldhof Mannheim und 1860 München.

Apropos Verfolger: Während die Konkurrenz vorlegt, kann Eintracht Braunschweig am Montagabend im Gastspiel bei Borussia Dortmund II nachziehen. Doch Vorsicht: Kurz bevor die Saison auf die Zielgerade einbiegt, drohen bei der Eintracht die Sperren mehrerer Stammspieler. Robin Krauße, Niko Kijewski, Jannis Nikolaou und sogar Torhüter Jasmin Fejzic stehen bei den Niedersachsen derzeit bei vier Verwarnungen.