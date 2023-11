Spitzenduo im Gleichschritt - THW siegt beim TBV

Der Sonntag in der HBL stand ganz im Zeichen des Duells um die Tabellenspitze. Die Füchse Berlin legten dabei in Hamburg vor, Magdeburg zog beim Schlusslicht nach und bleibt Erster. Auch die Rhein-Neckar Löwen und der THW Kiel gewannen.

Bei den Sonntagsspielen waren zunächst die Füchse Berlin in eigener Halle am Ball, mit Unterstützung von 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle jubelten die Hauptstädter nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen den HSV Hamburg mit 37:31 (16:18) über einen hart erkämpften Heimsieg. Die Füchse bleiben damit im Spitzentrio der Liga. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zehn und Lasse Andersson mit neun Toren.

Die Gäste kamen besser in die Partie, die Füchse hingegen wirkten unkonzentriert und leisteten sich im Angriff einige Fehler. Der in den letzten Wochen starke Keeper Dejan Milosavljev bekam kaum einen Ball zu fassen. Die Hamburger erwiesen sich in der ersten Hälfte als äußerst widerstandsfähig, gerieten nicht einmal in Rückstand und lagen zur Pause mit 18:16 vorne.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Füchse mit einer ganz anderen Körpersprache zu Werke. Die Abwehr agierte konsequenter, und der nun im Tor stehende Lasse Ludwig glänzte mit einigen Paraden. Bald nach Wiederanpfiff war das Spiel nach einem 5:0-Lauf zum zwischenzeitlichen 25:21 gedreht, danach ließen sich die Berliner nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

SCM zieht nach

Einen ähnlichen Verlauf nahm die Partie des SC Magdeburg bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten, letztlich setzte sich der Champions-League-Sieger mit 34:28 (16:15) durch und bleibt mit ebenfalls 23:3 Punkten Spitzenreiter.

Der HBW boten den Magdeburgern zu Beginn energisch Paroli, die Gäste liefen zunächst einem Rückstand hinterher, ehe sie sich kurz vor der Pause steigerten und mit knappem Vorsprung in die Kabine gingen. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie eng, der Aufsteiger kämpfte verbissen und hielt das Duell offen, ehe sich der SCM mit einem 7:1-Lauf in der Schlussphase entscheidend absetzen.

Löwen gewinnen gegen Wetzlar, THW in Stuttgart

26:21 (15:7) lautete das Endergebnis beim Duell der Rhein-Neckar Löwen gegen die HSG Wetzlar, und auch Meister Kiel gewann im letzten Spiel des Sonntags. Der THW drehte die Partie nach 16:17-Pausenrückstand in ein 36:31.

Füchse Berlin - HSV Hamburg 37:31 (16:18)

Tore Füchse Berlin: Lindberg 10/4, Andersson 9, Gidsel 7, Langhoff 4, Lichtlein 3, Tollbring 2, Beneke 1, Marsenic 1

HSV Hamburg: Walullin 7, F. B. Andersen 6, Lassen 6, Mortensen 4/1, Tissier 4, Weller 2, Axmann 1, Magaard 1

Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen) Zuschauer: 9000

Strafminuten: 8 / 8

HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 28:34 (15:16)

Tore HBW Balingen-Weilstetten: Grahovac 6, Volz 5, Grétarsson 3/3, Heinzelmann 3, Leimeter 3, Danner 2, Prantner 2, Vistorop 2, Ingason 1, Jer. Müller 1

SC Magdeburg: Claar 7, Lagergren 5, O. I. Magnusson 5/4, Musche 4, Saugstrup Jensen 4, Smarason 3, Bergendahl 2, D. Pettersson 2, Hernandez Ferrer 1, O¦Sullivan 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 2350

Strafminuten: 6 / 4

Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar 26:21 (15:7)

Tore Rhein-Neckar Löwen: Kohlbacher 6, Davidsson 5, Lindenchrone Andersen 5, More 3, Gislason 2, Kirkelökke 2, Knorr 2, Forsell Schefvert 1

HSG Wetzlar: Cavor 4, Zelenovic 4, Vranjes 3, Wagner 3, Becher 2, Novak 2, Fredriksen 1, J. Fuchs 1, O. Klimpke 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 8162

Strafminuten: 2 / 6