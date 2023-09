Spitze oder Mittelmaß? Hannover 96 vor wegweisenden Wochen

7:0 gegen Osnabrück, Remis gegen den Tabellenführer: Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich Hannover 96 oben halten kann. Denn die Gegner haben es in sich.

Die Tabellenführung sprang am Ende zwar nicht für Hannover 96 heraus, doch Trainer Stefan Leitl war mit dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf unter dem Strich zufrieden: "Kompliment an meine Jungs!" Die hatten durch ein Tor von Cedric Teuchert (7.) schnell in Düsseldorf geführt, waren nach dem Ausgleich per Elfmeter von Christos Tzolis (59.) gegen Ende aber auch nochmal ins Schwimmen geraten.

"Insgesamt war es am Ende ein gerechtes Unentschieden. Natürlich wäre ich gerne als Spitzenreiter zurück nach Hannover gefahren, aber wir wussten, dass es ein schweres Auswärtsspiel gegen einen sehr guten Gegner, den Tabellenführer, wird", sagte Leitl nach dem Spiel. Nun liegen die 96er mit zwei Punkten Rückstand auf Fortuna auf Platz fünf in der Tabelle.

Hannover vor Spitzenspielen gegen Magdeburg, St. Pauli und Co.

Das Düsseldorf-Spiel markiert den Auftakt zu wegweisenden Wochen, in denen Hannover 96 zeigen will, dass nur eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen und der Kantersieg gegen Osnabrück mehr sind als eine Momentaufnahme.

Mit Wehen Wiesbaden kommt am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) ein unangenehmer Aufsteiger, ehe sich die Spitzengruppe und die, die vor der Saison dort erwartet worden wären, die Klinke in die Hand geben.

So stehen etwa Duelle mit dem 1. FC Magdeburg, dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli an. Dazu kommt am 12. Spieltag das Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig (5. November, LIVE! bei kicker).

Spätestens wenn mit dem Duell gegen die Hertha das letzte Spiel des Monats in den Büchern ist, wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme: Kann Hannover 96 mit den Spitzenmannschaften der Liga mithalten? Oder läuft es doch wieder auf eine Saison im Mittelfeld des Unterhauses hinaus?