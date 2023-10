Spitze auch im Umgang mit Rückschlägen

In den zurückliegenden Wochen hat der FC St. Pauli die Liga streckenweise dominiert, als sei er bereits in einer anderen Klasse unterwegs. Beim 2:2 in Paderborn wies der Zweitliga-Spitzenreiter auch ohne Happy End nach, dass er Widerständen trotzen kann. Denn den ersten Rückschlag gab es schon vor dem Anpfiff.

Zwei Profis hatte Fabian Hürzeler zu Saisonbeginn für unverzichtbar erklärt in seinem homogenen Gefüge: Eric Smith und Jackson Irvine. Aus der letzten Länderspielpause im September war der Kapitän mit einem Bänderriss zurückgekehrt, aus dieser nun ging Abwehrchef Smith mit Adduktorenproblemen hervor. Der Schwede war zwar mit nach Paderborn gereist, lief am Samstag aber doch nicht auf. Der Grund: Auf Mr. Unverzichtbar soll nicht längerfristig verzichtet werden. "Wir haben das am Morgen vor dem Spiel entschieden. Eric war leicht angeschlagen, da wollten wir kein Risiko eingehen", sagt der Trainer, "wir haben jetzt viele Spiele vor der Brust, da brauchen wir jeden Einzelnen. Und Eric ist natürlich ein Ausnahmespieler."

Beim SCP wurde der "Ausnahmespieler" durch den Einbau von Adam Dzwigala in die Dreierkette und dem Verschieben von Hauke Wahl auf die zentrale Position ersetzt. Auffällig war: Vor allem im ersten Durchgang hatte St. Pauli ungewohnte Probleme - auch, weil Smith in der Rolle des Aufbauspielers fehlte. "Wir waren nicht klar in den Abläufen und in der Positionierung", beklagt Hürzeler, "das müssen wir aufarbeiten." Die große Hoffnung: Schon am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC soll Smith wieder mithelfen, die Probleme von Paderborn zu beheben.

Das 56-Meter-Gegentor war der erste Rückstand der Saison

Bei den Westfalen gelang den Hamburgern die Problemlösung nach dem Wechsel auch ohne den 26-Jährigen. Weil auch der zweite Rückschlag weggesteckt wurde: das frühe Traumtor von Florent Muslija aus 56 Metern, der erste Rückstand in dieser Spielzeit. "Nach der Pause", lobt Hürzeler, "war es eine der besten Halbzeiten, die wir in dieser Saison gespielt haben. Wir waren sehr dominant, hatten viele Chancen."

Dass es nach der zwischenzeitlichen 2:1-Führung dennoch nicht zum Sieg reichte, führt der Coach auf "einen einfachen Ballverlust" zurück, "danach verteidigen wir es nicht gut". Eine Aufgabe nimmt er außerdem mit aus Paderborn: "Wir müssen Lösungen gegen tiefstehende Gegner finden und im Gegenpressing besser sein." Immerhin aber weiß er jetzt, dass seine Mannschaft auch dann punkten kann, wenn es Widerstände zu überwinden gilt.