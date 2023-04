Spirit: Hoeneß fordert eine "positive Grundhaltung"

Mit nur einer Trainingseinheit am heutigen Mittwoch startet der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf das Zusammentreffen mit Borussia Dortmund am kommenden Samstag. Trainer Sebastian Hoeneß fordert eine "positive Grundhaltung".

Mit zwei Erfolgen, einem 1:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg sowie einem 3:2 in der Bundesliga beim VfL Bochum, feierte Hoeneß einen gelungenen Einstand bei den Stuttgartern. Dass es jetzt gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund geht, lässt den 40-Jährigen wenig bis gar nicht zucken. "Das wird wieder ein ausverkauftes Haus, ein Spiel, auf das wir uns freuen können und in dem wir wieder die Chance haben, unsere Situation zu verbessern", sagt der neue Cheftrainer des Tabellensechzehnten, der von seiner Mannschaft Mut und Widerstandsfähigkeit einfordert. Ähnlich wie zuletzt in Bochum. Er erwarte, dass seine Spieler "mit der positiven Grundhaltung und mit dem Spirit, den wir in Bochum an den Tag gelegt haben", in die Partie gegen die Borussen gehen. "Dann ist etwas möglich."

Auch ein auf den ersten Blick eher unwahrscheinlicher Sieg, wenn es nach dem neuen Chefstrategen geht. Es wäre in der Bundesliga der zweite in Folge, was seit gefühlten Ewigkeiten niemand mehr mit dem VfB geschafft hat. Vor Hoeneß ist dies zuletzt Pellegrino Matarazzo im Mai 2021 gelungen. Mit zwei 2:1-Siegen gegen den FC Augsburg und bei Borussia Mönchengladbach. Sowohl in der Vorsaison als auch in dieser Spielzeit war bei den Stuttgartern stets nach einem Erfolg sofort wieder Schluss mit lustig. Für den früheren Cheftrainer der TSG Hoffenheim wäre ein Dreier gegen die favorisierten Westfalen zudem ein weiterer persönlicher Meilenstein. Mit der Mannschaft aus dem Kraichgau konnte er gegen den BVB in vier Duellen nur ein Unentschieden verbuchen. Bei drei Niederlagen, wovon eine die erste Heimniederlage mit einem 0:1 am 4. Spieltag der Spielzeit 2020/21 bedeutete.

Nartey und Pfeiffer sind fraglich

Dies solle sich nicht wiederholen. Personell kann der 40-Jährige fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Nikolas Nartey, der wegen einer Reizung der Bauchmuskulatur am Montag noch individuell trainierte und heute nur Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, und Luca Pfeiffer, den ein Infekt in den Krankenstand verfrachtet hat, sind für Samstag fraglich. Der Teil der Gruppe, den Hoeneß für seine Startformation favorisiert, steht ihm zur Verfügung, wenn es darum geht, den zweiten Bundesligasieg in Serie anzupeilen. Der bislang Letzte, der frisch den Trainerstuhl erklommen und dieses Kunststück geschafft hat, war Thomas Schneider. Im September 2013 mit einem 6:2 gegen Hoffenheim und einem 1:0 bei Hertha BSC.