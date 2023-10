Spinat hilft beim Batterie-Recycling

Schwedische Forschende haben eine neue Möglichkeit gefunden, um wertvolle Rohstoffe wie Lithium und Aluminium aus alten Elektroauto-Akkus zu lösen. Die Methode ist besonders umweltfreundlich.

Mit der steigenden Zahl von Elektroautos rückt auch das Thema "Batterie-Recycling" immer mehr in den Fokus. In Auto-Akkus stecken wertvolle Rohstoffe, die es zu erhalten und der Wiederverwertung zuzuführen gilt.

Forschende der Chalmers Universität im schwedischen Göteborg haben nun eine neuartige Methode entwickelt, mit der dies effizienter und umweltschonender als bislang praktiziert gelingt. Statt die sogenannte "Schwarze Masse" - eine Art Pulver, das aus den wichtigsten Aktivmaterialien der Batterie besteht - im Rahmen des gängigen hydrometallurgischen Verfahrens in einer giftigen anorganischen Säure aufzuarbeiten, wird harmlose und nicht kostspielige Oxalsäure verwendet. Sie kommt in Pflanzen vor - in Rhabarber beispielsweise, oder in Spinat.

Funktioniert wie das Aufbrühen von Kaffee

Mithilfe der neuen Technik, die von den Forschenden vereinfachend mit dem Aufbrühen von Kaffee verglichen wird, konnten bis zu 100 Prozent des Aluminiums und 98 Prozent des Lithiums aus einem ausgedienten Elektroauto-Akku gelöst werden. Gleichzeitig war es möglich, den Verlust weiterer Rohstoffe wie Nickel, Mangan und Kobalt sehr gering zu halten. "Bisher hat es niemand geschafft, exakt die richtigen Bedingungen zu finden, um so viel Lithium unter Anwendung von Oxalsäure abzutrennen und gleichzeitig das gesamte Aluminium zu entfernen", sagt Chalmers-Doktorandin Léa Rouquette.

An der Chalmers Universität will man nun weiter an der neuen Methode forschen - und hofft, dass sie in den kommenden Jahren auch industriell eingesetzt werden kann.