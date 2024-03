Spielwiederholung in Jugend-Bundesliga

Frisch Auf Göppingen hat in der Meisterrunde der Jugendbundesliga am Grünen Tisch gepunktet. Die 1. Kammer des Bundessportgerichts im Deutschen Handballbund hat dem Einspruch der Württemberger gegen die 27:28-Niederlage gegen den HC Empor Rostock stattgegeben. "Das Spiel ist zu wiederholen", berichten die Grün-Weißen auf ihrer Website.

"FRISCH AUF! hatte seinen Einspruch damit begründet, dass gegen Ende der ersten Halbzeit durch das Kampfgericht ein Treffer für Rostock gewertet wurde, der in Wirklichkeit nicht gefallen und auch von den Schiedsrichtern nicht gegeben wurde", heißt es in der Vereinsmitteilung. Göppingens Schlussmann habe beim 11:13 einen freien Wurf gehalten und leitete einen Tempogegenstoß seiner Mannschaft sein, den Frisch Auf zum Anschlusstreffer genutzt habe.

"Im Spielbericht und auch auf der Anzeigetafel stand es nach diesen beiden Szenen 12:14 anstatt korrekterweise 12:13", so der Verein weiter. "Dieser Zählfehler blieb über das gesamte Spiel bestehen, ging also in die Wertung ein und wurde vom Sportgericht, wie im FRISCH AUF!-Einspruch vorgetragen, auch als spielentscheidend gewertet."

In der Jugendbundesliga Meisterrunde ist aktuell noch ein Spieltag zu spielen. Dabei geht es nicht nur um die Teilnahme an den Play-offs, wo der vierte Rang reicht, sondern auch um die Qualifikation für die kommende Saison. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der DHB führt Göppingen mit 13:13 Zählern zwei Zähler hinter Bayer Dormagen (15:11). Beide Klubs trennten sich im ersten Duell mit 32:32 und treffen am 07. April zum zweiten Duell in Göppingen aufeinander. Rostock ist mit 12:14 Zählern derzeit Sechster.