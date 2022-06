"Spielweise" und "Mentalität" überzeugen: Rostock holt Schröter

Morris Schröter wechselt zu Hansa Rostock. Der Flügelspieler kommt von Dynamo Dresden und erhält einen Zweijahresvertrag.

In Rostock trifft der 26-Jährige auf seinen alten Trainer Jens Härtel, mit dem er in der Saison 2014/15 schon beim 1. FC Magdeburg zusammengearbeitet hatte. "Morris passt mit seiner intensiven und sehr aktiven Spielweise sowie von seiner Mentalität sehr gut ins Team. Er ist laufstark, schnell und variabel auf der rechten Seite einsetzbar - sowohl offensiv als auch defensiv", sagt Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen über den Neuzugang in einer Mitteilung der Kogge. "In seinen letzten Jahren in Zwickau gehörte er zu den Topscorern der 3. Liga und auch in Dresden zählte er mit 30 Zweitligaeinsätzen zum Stammpersonal."

Als Leistungssportler ist es mein Antrieb, mich höchstmöglich zu beweisen und weiterzuentwickeln. Morris Schröter über seinen Wechsel nach Rostock

Im Trikot des SGD absolvierte Schröter 31 Partien in der 2. Liga, erzielte ein Tor und gab drei Vorlagen. Zuvor stand er beim FSV Zwickau unter Vertrag, zu dem er 2015 gestoßen und mit dem er 2016 in die 3. Liga aufgestiegen war. Dort gehörte er zu den Leistungsträgern und empfahl sich vor allem in der Spielzeit 2020/21 mit zehn Toren und acht Vorlagen für ein höherklassiges Engagement in Dresden. An Dynamo war Schröter vertraglich noch bis 2023 gebunden, hatte aber eine Ausstiegsklausel, die Rostock nach Angaben der SG Dynamo aktivierte. Im Raum steht eine Ablösesumme von 100.000 Euro.

"Ich freue mich auf meine Aufgabe hier in Rostock und auf die neue Saison - vor allem auf die Heimspiele im vollen Ostseestadion und die Stimmung, die mir natürlich bestens von meinen früheren Gastspielen bekannt ist", sagt der Neu-Rostocker, der die Rückennummer 11 erhält.

Seinen vorzeitigen Weggang aus Dresden erklärt er wie folgt: "Als Leistungssportler ist es mein Antrieb, mich höchstmöglich zu beweisen und weiterzuentwickeln. Daher habe ich mir intensiv Gedanken über meine Zukunft gemacht und mich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen."