Spielverlegung: Welche Rolle spielte Innenminister Reul?

Zur Verlegung des Derbys zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln, die zu öffentlichen Dissonanzen zwischen den Klubs geführt hat, sind neue Details bekannt geworden. So spielte NRW-Innenminister Herbert Reul bei der Genehmigung eine wichtige Rolle.

Als sich Christan Keller am Samstag nach der Partie der Kölner gegen den SC Freiburg mit den Worten "Wie die Abläufe sind, will niemand wissen, sonst verliert der eine oder andere den Glauben an die Integrität des Wettbewerbs" kritisch zum Zustandekommen der Spielverlegung geäußert hatte, blieb der FC-Geschäftsführer die konkrete Erklärung, was er damit meinte, schuldig. Doch nach einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" dürften diese jetzt klar sein.

Unter der Überschrift "Auf Wunsch des Innenministers" ordnete die Tageszeitung NRW-Innenminister Herbert Reul eine wichtige Rolle bei der Entscheidung zu, die Bayer 04 eine bessere Vorbereitung auf das Europa-League-Halbfinalspiel bei der AS Rom gibt. Der CDU-Politiker habe als oberster Dienstherr bei der Kölner Polizei "um eine wohlwollende Prüfung" gebeten, wie ein Sprecher Reuls bestätigte. Offenbar der entscheidende Schachzug, um den Leverkusener Antrag überhaupt durchzubekommen.

Denn offensichtlich hat die Kölner Polizei der Spielverlegung von Sonntagnachmittag auf Freitagabend alles andere als freudestrahlend zugestimmt. Erklärte doch Behördensprecher Wolfgang Baldes: "Die Verlegung des Derbys zwischen Leverkusen und Köln auf den Freitagabend ist aus polizeilicher Sicht eine einmalige Ausnahme."

Da Baldes nicht die hellseherische Gabe besitzen dürfte, dass weder Bayer 04 noch der FC in den nächsten Jahren ein europäisches Halbfinale erreichen wird, kann diese Aussage nur als Beleg dafür dienen, dass die Kölner Polizei der Verlegung des Hochrisikospiels in die Dunkelheit des Freitagabends ursprünglich nicht zustimmen wollte.

Reul ist Dauerkartenbesitzer bei Bayer 04

Dass nun der Eindruck naheliegt, dass einzig das Eingreifen Reuls, der obendrein Dauerkartenbesitzer bei Bayer 04 ist, zur Genehmigung führte, dürfte ein Grund für Kellers Kritik an den Abläufen sein und verleiht der Causa ein weiteres Geschmäckle.

Zuvor hatten die Kölner bei dem ganzen Prozess den Eindruck gewonnen, übergangen worden zu sein, und fühlten sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Zudem hatte ein ähnliches Anliegen des FC im Herbst eben kein Gehör bei der DFL gefunden. Damals hatten die Kölner nach dem Conference-League-Spiel beim 1. FC Slovacko die Verlegung des Sonntagsspiel gegen die TSG Hoffenheim beantragt, da das Spiel in Tschechien wegen Nebels erst am Freitag und nicht wie geplant am Donnerstag durchgeführt werden konnte.

Die schwache Kommunikation seitens Bayer 04 mit den Kölnern, die von den Leverkusener Geschäftsführern Fernando Carro und Simon Rolfes ("Wenn die Kölner das Gefühl haben, dass sie zu spät informiert wurden, bedauern wir das") zumindest teilweise eingeräumt wurde, hat den Zwist der Nachbarn erst entstehen lassen, wie Keller ("Wir sind als Letztes angerufen worden, und das verstehe ich nicht. Wenn man uns als Erstes anruft, gebe ich jetzt vielleicht auch andere Antworten") am Wochenende erklärte.

Die DFL hätte die Partie von vornherein auf einen früheren Termin legen können

Ursächlich für den Ärger um das grundsätzliche richtige Anliegen von Bayer 04, das Derby zu verlegen, war aber die Spielplangestaltung durch die DFL. Hätte diese doch die Partie von vorneherein auf einen früheren Termin legen können. Anders als in vielen Wochen in diesem Kalenderjahr bestand in dieser keine zwingende Notwendigkeit, Bayer 04 erneut an einem Sonntag antreten zu lassen.