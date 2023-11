Spielverderber Thuram und Lautaro: Juves Sprung an die Tabellenspitze misslingt

5:08Im mit Spannung erwarteten Derby d'Italia an diesem 13. Serie-A-Spieltag schob sich Juventus Turin mit einem frühen Tor zunächst vorbei an Inter Mailand und somit an die Tabellenspitze. Marcus Thuram und Lautaro Martinez fanden jedoch im Zusammenspiel die schnelle Antwort und festigten mit den Nerazzurri Platz eins in Italien.