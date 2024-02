Spielunterbrechung in Frankfurt: SGE-Vorstand Reschke erklärt Beweggründe des Fan-Protests

Beim Gastspiel der Wolfsburger sorgten die Frankfurter Ultras für eine Spielunterbrechung - mit Methoden, die man zuletzt deutschlandweit im Rahmen der Proteste gegen einen DFL-Investor gesehen hatte. Diesmal ging es aber um etwas anderes.

Kurz nach Wiederanpfiff flogen haufenweise Tennisbälle und Flummis auf den Rasen des Deutsche-Bank-Parks in Frankfurt. Schiedsrichter Daniel Schlager blieb nichts anderes übrigen, als die Partie für einige Minuten zu unterbrechen. Nach dem 2:2 wollten sich weder Sportvorstand Markus Krösche ("Heute spreche ich nur über Fußball") noch Kapitän Kevin Trapp ("Sie haben die ganze Zeit nichts gemacht, jetzt haben sie es einmal gemacht, dann ist auch okay") ausführlich zum Protest äußern.

Eintracht-Vorstand Philipp Reschke übernahm dafür - und das auch noch recht ausführlich.

"Es war ein politischer Spieltag", sagte der 52-Jährige und bezog sich dabei auch auf einige Banner, die von der Fan-Szene ausgerollt worden waren. Auf einem stand "Axel, unsere Kohle kriegen wir trotzdem - oder?" geschrieben. "Muss man ein Stück weit auch die Ironie sehen", sagte Reschke dazu und erklärte, dass es sich dabei um eine Anspielung darauf gehandelt habe, dass es während der bundesweiten Fan-Proteste gegen die Investorenpläne der DFL in Frankfurt ruhig geblieben war.

Landauf, landab wurde gemunkelt, wir hätten unsere Fans ruhiggekauft. Philipp Reschke

"Landauf, landab wurde gemunkelt, wir hätten unsere Fans ruhiggekauft", verriet Reschke und stellte klar: "Das ist natürlich Nonsens." Auch deshalb folgte "diese entsprechend ironische Reaktion" des SGE-Anhangs, der neben den Bannern aber eben auch für die Spielunterbrechung sorgte. Die Art und Weise, wie es zur Unterbrechung gekommen war, erinnerte stark an die vergangenen Fan-Proteste im deutschen Profi-Fußball, doch der Investoren-Deal wurde mittlerweile abgeblasen. Was war also der Grund?

Reschke hatte eine Antwort. "Die Spielunterbrechung bezog sich nicht auf den Investorendeal, sondern auf 50+1 und Financial Fairplay" erklärte der 52-Jährige. Den Fans gehe es um "externen Kapitalzufluss in den Fußball." Klubs wie RB Leipzig, die TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen oder eben auch der VfL Wolfsburg mit ihren Geldgebern werden in Frankfurt kritisch betrachtet, wusste Reschke. "Das ist in der Tat hier ein relevantes Thema." Im Spiel gegen die Niedersachsen habe man nun die Gelegenheit ergriffen, seinen Unmut über derartige Entwicklungen im Fußball zu offenbaren.

Das erklärte dann auch das zweite Banner, das prominent zur Schau gestellt worden war. Auf diesem wurde das Aus von Investorenvereinen in der DFL verlangt - und zugleich der VfL Wolfsburg beleidigt. Darauf ging Reschke nicht ein, er verriet aber, dass man von der Aktion durchaus überrascht war, verwies aber auch zugleich darauf, dass sich "alles in einem geordneten Rahmen" abgespielt habe und eben auch "nach fünf, sechs oder sieben Minuten vorbei" war. Von daher müsse "man es auch nicht höher aufhängen, als es ist".