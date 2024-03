Spielunterbrechung bei Handball Champions League in Celje

Die Partie in der EHF Champions League zwischen dem RK Celje und GOG musste in der ersten Halbzeit unterbrochen werden. Beim 10:9 (19.) ereignete sich ein medizinischer Notfall in der Zlatorog Arena. Die Zuschauer in der Halle reagierten schnell und hielten Fahnen hoch, um den Einsatzkräfte eine geschützte Arbeit zu ermöglichen. Die Partie konnte nach Auskunft der EHF allerdings nach einigen Minuten wieder fortgesetzt werden.

Sascha Klahn