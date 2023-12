Spieltage 19 bis 26 zeitgenau angesetzt: So geht's 2024 in Liga 2 weiter

Die ersten Anstoßzeiten des Jahres 2024 standen bereits fest, nun hat die DFL auch die Spieltage 19 bis 26 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt.

Nach der Winterpause geht es in der 2. Bundesliga mit dem 18. Spieltag weiter. Dieser war bereits terminiert worden. Wie es danach im Jahr 2024 weitergeht, hat die DFL inzwischen auch festgezurrt.

Das Topspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und St. Pauli am 19. Spieltag steigt am Samstagabend, den 27. Januar (20.30 Uhr). Kaiserslautern und Schalke kreuzen bereits am Freitagabend die Klingen - ebenso wie Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg. Beide Partien werden um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der 23. Spieltag hält mit dem Topspiel zwischen Herbstmeister Holstein Kiel und St. Pauli bereits am Freitagabend (23. Februar, 18.30 Uhr) einen Kracher parat. Das Frankenderby zwischen Fürth und Nürnberg steigt zwei Tage später, am Sonntag um 13.30 Uhr. Dazwischen wird es am Samstag im Südwesten hoch hergehen, wenn sich um 13 Uhr im Südwesten der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC treffen.

Der 24. Spieltag startet am Freitag, den 1. März jeweils um 18.30 Uhr mit den Krachern Schalke 04 gegen St. Pauli sowie Hertha BSC gegen Holstein Kiel. Am Sonntag (3. März, 13.30 Uhr) stehen sich dann unter anderem die beiden Aufsteiger SV Elversberg und SV Wehen Wiesbaden gegenüber. Die beiden Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 sehen sich dagegen am 26. Spieltag zum direkten Duell: Anpfiff ist am Sonntag, den 17. Februar um 13.30 Uhr.

An den Spieltagen 19 bis 26 findet keine Abweichung vom Regelspielplan statt, an jedem Wochenende wird zweimal am Freitag, viermal am Samstag sowie dreimal am Sonntag gespielt.

Die Spieltage zum Durchklicken ...