Spieltage 17 bis 19 terminiert: Rückrundenauftakt in Leipzig

Die DFL hat weitere Bundesliga-Spieltage terminiert. Die Hinrunde endet unter anderem in Bremen, die Rückrunde beginnt zwei Tage später in Leipzig.

Die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals wollte die DFL noch abwarten, jetzt steht fest, wann genau ab dem 17. Spieltag in der Bundesliga gespielt wird. Der finale Spieltag der Hinrunde beginnt am Dienstag, 24. Januar mit der Partie Schalke gegen Leipzig um 18.30 Uhr. Zwei Stunden später empfängt unter anderem der FC Bayern den 1. FC Köln, 1899 Hoffenheim hat den VfB Stuttgart zu Gast. Der Mittwoch (25. Januar) startet mit Mainz gegen Dortmund (18.30 Uhr), ehe die erste Hälfte der Saison um 20.30 Uhr unter anderem mit Bremens Heimspiel gegen den 1. FC Union offiziell endet.

Wegen der WM in Katar fällt die Winterpause in dieser Saison ausnahmsweise bereits zwischen den 15. und 16. Spieltag, deren zeitgenaue Ansetzung bereits erfolgt war. Nun ist indes auch klar, dass RB Leipzig und der VfB Stuttgart am Freitag, den 27. Januar (20.30 Uhr), also nur zwei Tage nach dem Hinrundenabschluss die Rückrunde eröffnen. Das Samstagabendspiel des 18. Spieltags bestreiten Bayern München und Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr).

Anders als in den vergangenen Jahren wird der Rückrundenauftakt allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein. Denn wegen der Winter-WM überträgt der TV-Sender Sat.1 ausnahmsweise am 15. und 16. Spieltag statt am 17. und 18. Spieltag je eine Partie - also am letzten Spieltag des Jahres 2022 und am ersten im Jahr 2023.

Zwischen den DFB-Pokal-Achtelfinals am 31. Januar/1. Februar sowie 7./8. Februar steigt der 19. Spieltag, an dem sich unter anderem Borussia Dortmund und der SC Freiburg am 4. Februar (15.30 Uhr) gegenüberstehen. Am Sonntag messen sich der VfB Stuttgart und Werder Bremen ab 15.30 Uhr, um 17.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München.